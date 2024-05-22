林柏宏：女友檢查手機最恐怖！　項婕如《愛的噩夢》控制狂上身

記者蕭采薇／台北報導

新片《愛的噩夢》主演項婕如、林艾璇（大元），雙雙提名今年台北電影獎演員殊榮。片中，項婕如飾演怪癖女孩，對林柏宏有著強大控制慾，但她坦言，導演廖明毅更是細節控，包括她眼淚滑下的時機點、走位位置都要100%精準！幸好「非常會走位」的林柏宏現場解救，助攻她完成角色。

▲《愛的噩夢》項婕如（左）與林柏宏有許多親密互動。（圖／華映娛樂提供）

項婕如憑《愛的噩夢》首度提名北影最佳女主角，她在片中飾演「怪癖女孩」白佳琪，有著強烈鮮明的偏執愛情觀，例如預告中她規定林柏宏刷牙洗臉後，必須馬上把洗手台和地板的水擦乾淨；也包括她每天要檢查對方的手機和發票。

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項婕如對角色的解讀是沒有安全感：「白佳琪透過控制來補足自己內在需要的安全感，透過規則讓自己在當下感受到是被愛的。」她說身邊有聽過類似行徑，不只情侶，有的也在朋友和家人之間，「如果雙方合意，我覺得就尊重他們的想法；但如果一方有壓力，還是需要溝通才能永續經營這樣的模式，不然壓力只會像乒乓球一樣彈來彈去，最後沒人要接那顆球，關係就失去連結了。」

▲項婕如憑《愛的噩夢》首度提名北影最佳女主角，她在片中飾演「怪癖女孩」白佳琪。（圖／華映娛樂提供）

在愛情裡被瘋狂控制，查看手機、定位、傳訊立刻回。現實中的林柏宏說：「我是沒辦法被控制的人，有這樣的跡象我就會很害怕或離開，無法接受。」他覺得最恐怖的應該是檢查手機，除了控制，又夾帶不信任感。不過，他在電影裡的表現卻甘之如飴，可見演技的高說服力。

▲項婕如在《愛的噩夢》中，有著強烈鮮明的偏執愛情觀。（圖／華映娛樂提供）

首次與廖明毅導演合作，項婕如切身感受他的細節控：「導演對畫面的要求，包含每一場的構圖、每一場戲的節奏。他對每個細節都要求精準，精準到眼淚滑下的時機點，走位的100%精準，大概是偏移一步都需要校正的程度，理性跟感性都要同時兼顧，失敗了他會用很炙熱的眼神看著你，平時沒什麼表情的導演，突然露出那種炙熱眼神真的很難招架，就這樣一直重複直到完美。」

▲《愛的噩夢》項婕如與林柏宏的再次合作，讚賞對方「非常會走位」。（圖／華映娛樂提供）

與林柏宏的再次合作，項婕如讚賞對方「非常會走位」。她透露前製期每場戲都一起排練至少3次，實際到了現場還有走位、台詞、情緒的精準度要磨合，「這次特別有共患難的感覺，要一起克服很多精準的控制。他是一個非常會走位的人，也因為iPhone拍攝的關係，我們在畫面的位置的精準度需要更高，差一步在畫面上就會差很多，他都會傳授給我因應不同場地的小訣竅，算是學到以前沒學過的技巧。」