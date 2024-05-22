琟娜Verna血液裡自帶跳舞靈魂　「永遠沒有100分的時候，準備好就上」

文／妞新聞

從過去《聲林之王2》的性感魅力，一路到個人首張EP《量子幹嘛糾纏》的大將之風，被譽為「新生代率真舞姬、華語最強唱跳新品種」的琟娜Verna，一到攝影棚便害羞地向大家自我介紹「你好，我是Verna」，初次見面Verna的反差感形象留下深刻印象，從平面拍攝能感受到她與生俱來的魅力，從一來一往的訪談過程，眼前的她帶點羞澀又「搞怪」的氣場，向大家分享著首張EP《量子幹嘛糾纏》的創作歷程。

血液裡有個跳舞的DNA靈魂

從小就擁有歌手夢的琟娜Verna，求學時期只要聽到音樂，身體不由自主地跟著節奏搖擺，雖然過去並非從表演科班出身，Verna憑著熱愛表演、對音樂節奏的熱忱，大學期間加入熱舞社後，幸運地擁有不少商演機會，訪問時自豪地說「我的血液裡就是有個跳舞靈魂，走在路上聽到施工或賣麻糬的聲音，總會按耐不住自己的表演慾」。

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從藝人Dancer慢慢走向C位

「原來⋯我一直都在演藝圈的環境」先是以「Dancer」身份在演藝圈發跡的Verna，過去曾擔任張韶涵世界巡迴演唱會的舞者，隨後大大小小的表演場合，每當越靠近Spotlight的位置，越能感受到舞台帶給表演者的吸引力，也才讓她猶豫著「既然想拿麥克風站在舞台C位，好像就要勇敢跨出這一步」，於是報名了《聲林之王2》的選秀節目。

永遠沒有100分的時候，準備好了就上吧！

集性感、魅力於一身的火辣狐狸，在《聲林之王2》以〈瀟灑小姐〉、〈甜秘密〉兩首代表作，奠定著舞姬的誕生，從每個微笑到呼吸、菸嗓的聲線到撩人的舞蹈，都能感受到Verna的舞台魅力，聊起《聲林》的成長時，Verna不假思索地喊道「大開眼界！之前身旁都是舞蹈老師，參加《聲林》認識不少專業歌手，也發現自身歌唱的不足」，她認為「大家都是從科班出身，只能逼自己跟上大家的腳步，你永遠沒有100分的時候，只要準備好了就勇敢上吧」！

這些緣分和契機⋯從沒預料過

Verna個人首張EP《量子幹嘛糾纏》，選擇用流行音樂呈現物理定律，或許大家第一眼看到「量子糾纏」直覺性聯想到物理現象也很繞口，Verna也向妞妞們分享專輯的命名由來，「從舞者身份轉往唱跳歌手發展，這張專輯幸運地跟很多專業老師合作，眼前種種的緣分和契機點，都是我從來沒有預料過的，這或許就像是量子糾纏般，用幾乎同時改變的速度相互感應著」。

整張專輯的表現，給88分！

對於首次發行新專輯的音樂人來說，多少會抱持著既期待又忐忑的心情，但從Verna的表情和一來一往的訪談，絲毫找不出任何緊張的破綻，她露出堅定的眼神說道「這張專輯像是個新嘗試，從以前到現在都很喜歡節奏性強的舞曲，現在還在努力做出屬於自己的音樂指標」，她並不急著宣傳《量子幹嘛糾纏》EP的音樂，她認為「這張專輯有了88分的表現，剩下的12分留給謙虛和進步空間，在這張EP的創作過程非常享受，也慢慢地思考如何讓自己融入我的音樂」。

我是「無糖寶貝」

個性大剌剌、態度Real不做作的個性完全體現在MV畫面！Verna選擇以全新創作〈Sugar Free〉火辣開局，融合了自身喜歡的KPOP，以及歐美流行的Dance Pop、House、Urban，用自帶侵略性的饒唱新曲，高歌宣示她現在所擁有的一切，都是憑自身才華贏來的！

談及〈Sugar Free〉歌曲，她幽默地說道「過去曾遇過渣男及Sugar Daddy的經驗，她自認為是個無糖寶貝，不太會撒嬌也不需要靠異性賞的甜頭來過生活」，MV導演才選擇用殘影和強烈色彩的分割畫面，展現Verna堅毅且自信的無糖心態度，在這個甜度超標的花花世界，妞妞們最需要一首無糖的音樂來解膩！

「0829」別有意義的一天

0829的數字暗藏著鼓舞人心的能量？〈Sugar Free〉MV首登場畫面正是「0829」的生日蠟燭，Verna分享「不是個招搖過生日的人，當初會設計0829蠟燭的小巧思，全因為我的偶像『 麥可傑克森』」，對Verna來說，這位風靡全球、撼動無數人心的傳奇人物，無論是從時尚造型、標誌性的彈舌音及經典的太空漫步， 麥可傑克森從過去到現在一直都是潮流界的icon，從小得知和偶像同天生日非常興奮，也期望自己能成為如此傳奇般的存在。

訪問來到尾聲，Verna也替本次專訪下了最好的註解「儘管感覺自己很渺小，也要相信自己真的夠好」，期望未來大家一講到唱跳歌手的icon，能堅定地聯想到Verna這個人」，妞編輯想「量子糾纏」正為Verna最好的形容，用最擅長的舞蹈結合節奏性的音樂，碰撞出最具魅力的火花，也造就了「華語最強唱跳新品種」的誕生。

Photographer／韓爵蔚 David Han

Editor／吳庭葦 Wei Wu



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