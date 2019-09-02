阿嬌老公爆「約炮豪乳女網紅」！　視訊截圖傳出…他怒轟噁心：在台灣各種瘋玩

記者田暐瑋／綜合報導

香港女星鍾欣潼（阿嬌）2018年和「醫界王陽明」賴弘國結婚，一度被陸媒爆料和老公婚後不幸福，處於分居狀態。近日卻有大陸網友踢爆賴弘國關注爆乳女網紅，甚至還指出有「約砲證據」，怒斥：「他還作賊心虛，刪我評論！」阿嬌和賴弘國至今並未出面，真實性有待商榷，但爆料中的女網紅則是做出回應。

大陸微博2日瘋傳賴弘國疑似出軌的消息，還登上熱搜榜，據《搜狐娛樂》報導，有網友爆料聲稱：「我有阿嬌老公約炮的證據，太噁心了，他還作賊心虛，刪我評論！」更指出賴弘國喜歡關注女網紅，趁阿嬌不在的時候，就開始點讚一名露出內衣自拍的爆乳女網紅，關注後又立刻取消，且已經不是第一次。

▲阿嬌老公爆出軌。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）



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該網友不滿替阿嬌抱屈，怒斥賴弘國：「不要以為你這些小動作大家不知道，阿嬌在內地辛苦工作，你就在台灣各種瘋玩，而且還叫你朋友刪除有關你的照片，希望你不要做對不起阿嬌的事，不然大家不會放過你。」另外還PO出一張賴弘國臉漲紅，穿著浴袍正在視訊的截圖。

▲阿嬌老公爆出軌。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）



截至目前，阿嬌和賴弘國都尚未對外做出回應，網友爆料的真實性有待確認，但爆料中的女網紅則回應《ETtoday》記者表示，賴弘國沒有私訊也沒有追蹤過自己，也不知道男方的IG帳號，同時也發文否認了約砲傳言。不少人替男方緩頰，「僅憑一面之詞，連個合照都沒有就能證明賴弘國出軌嗎」、「給網紅點個讚就是出軌了，看了半天也沒有實錘的證據」。

▲趙寧寧回應。（圖／翻攝自趙寧寧IG）



▲阿嬌老公爆出軌。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

▲阿嬌和賴弘國曾傳婚變。（圖／翻攝自阿嬌IG）