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63歲健美嬤辣穿比基尼！　「川字腹肌+渾圓雙球」打趴嫩妹：我只跟小鮮肉交往

記者阮巧雯／綜合報導

近年來越來越多人注重養身，相當重視飲食和體態控管，覺得擁有健康身體整個人都會年輕許多。澳洲一位63歲阿嬤就貫徹得很徹底，一身超自豪結實肌肉，自信說道：「這讓我看起來很凍齡。」更認為健身對於能與比自己年紀小的男生交往，幫助很大！

▲▼澳洲63歲健身狂阿嬤萊絲莉麥斯威爾（Lesley Maxwell）。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

▲萊絲莉年過半百身材依舊緊實。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

年過半百的萊絲莉麥斯威爾（Lesley Maxwell）已經是3位孫子的阿嬤，身材依舊緊實無贅肉，辣穿細帶比基尼，大方秀出「川字腹肌」和渾圓雙峰。她在48歲時成為一名健身教練，49歲獲得第一面健美比賽獎牌，如今已經贏得超過30座獎盃。

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▲▼澳洲63歲健身狂阿嬤萊絲莉麥斯威爾（Lesley Maxwell）。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

▲萊絲莉63歲了，身材仍保持得很好。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

對於為何人到中年才踏入健身界，萊絲莉回答：「我一直都對有關健身和養身的東西很感興趣，我也致力於這一塊，讓自己能看起來更年輕。」也表示她母親總是說男生不愛有肌肉的女生，但她一直都知道：「男生們愛死了！」

▲▼澳洲63歲健身狂阿嬤萊絲莉麥斯威爾（Lesley Maxwell）。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

▲萊絲莉認為凍齡最好的方法就是「健身」。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

萊絲莉透露，一直以來都跟比自己年輕的男性交往，前夫就比自己小13歲，更自豪說道：「追我的都是小鮮肉！」她一個禮拜固定運動5天，就呼籲所有女性，如果想要「找回性感的自己」任何時候都不算晚，只要願意動起來！

▲▼澳洲63歲健身狂阿嬤萊絲莉麥斯威爾（Lesley Maxwell）。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

▲萊絲莉大方透露，她交往的對象都比自己年輕。（圖／翻攝自IG／lesleymaxwell.fitness）

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