男星開唱沙啞大倒嗓！　靠「這一小杯」奇蹟開嗓

記者翁子涵／台北報導

歌手「No Name」余荃斌出道15年，16日在西門紅樓舉辦「很久沒有來見我了你…喝!!」演唱會，演唱《越愛越愛》、《溫柔的力量》、《愛情帶來的改變》等經典歌，但其實當天早上他發現自己沙啞倒嗓，他說：「在蒸汽機前蒸了喉嚨2小時感覺有點改善後就出門彩排，但唱完兩首歌後還是覺得嗓子不太對勁。」

▲No Name余荃斌在河岸留言開唱。（圖／艾迪昇經紀提供）



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No Name吃了枇杷膏後，還是無法順利開嗓，最後他在台上露出苦笑表情說：「本來想說你們喝就好，但我承認彩排時我喝了一小杯威士忌馬上就開嗓了，還好有酒商的贊助！」





▲No Name余荃斌（右）和林威良合唱。（圖／艾迪昇經紀提供）



這次他不但邀請素人歌手高旭黎陪唱，更隨機點名到場支持的好友歌手林威良上台，No Name 笑說：「接下來要唱的這首歌，應該是我的作品有史以來點閱率最高的歌曲吧？」林威良則說：「如果唱出來大家還是不知道，那你不就尷尬慘了？」他便接話：「會嗎？那我們就來唱楊丞琳的《單》好了！」逗樂歌迷。

至於歌迷最關心的新專輯進度，No Name表示：「一直都有在創作、和許多音樂人討論，相信不久的將來就會和大家見面！」