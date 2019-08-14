陳喬恩「6年沒談戀愛」親揭真相！鬆口認：想試著進入一段感情

記者許皓婷／綜合報導

藝人陳喬恩宣布加入《女兒們的戀愛》第二季，已經40歲的她，感情動向一直備受外界關注，這次她選擇加入實境秀節目認識新對象，也讓粉絲格外期待，11日節目釋出的片段中，她則透露自己因為忙於工作，已經長達6年沒有談戀愛。

▲陳喬恩6年沒談戀愛。（圖／翻攝自微博／陳喬恩）

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《女兒們的戀愛》將迎來第二季，來賓陣容備受矚目，陳喬恩宣布加入後，更是讓大票粉絲期待不已，節目近日釋出的片段中，她就被問到「有多久沒有談戀愛」，她則坦言自己已經至少有5、6年沒談戀愛，因為她近年把重心放在事業上，她更無奈地說：「我真的沒有遇到合適、可以走入戀愛中的人。」

▲陳喬恩6年沒談戀愛。（圖／翻攝自芒果TV）

不過，陳喬恩仍對愛情充滿憧憬，她坦言希望能找到一個陪自己走下去的人，她也有感而發地說：「我40歲了！我是不是應該要試著去進入一段感情了。」她更提到爸爸也希望她能夠找到另外一半，「我覺得爸爸總會希望女兒有好歸宿。」

而陳喬恩爸爸也勸女兒不要忙碌工作，「多挪一點時間去交交朋友」，她則回應父親：「我現在來這個節目（《女兒們的戀愛》第2季）就是來交朋友的，要不然我就不來了。」她也大方分享自己的擇偶標準，「看起來比較像好學生那樣的」。

▲陳喬恩希望可以找到另一半。（圖／翻攝自芒果TV）