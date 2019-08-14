歐陽娜娜、王源爆熱戀ing！　「共處6個月」親揭真實關係

記者傅家妤／綜合報導

19歲星二代歐陽娜娜外型甜美，遠赴美國波士頓伯克利音樂學院念書，出道以來一直鮮少有緋聞傳出的她，日前卻被爆出與王源正在交往，甚至傳出男方曾為她寫歌。歐陽娜娜近日在受訪時，強調與對方只是「純兄弟」，否認戀情傳聞。

▲歐陽娜娜、王源傳出緋聞。（圖／翻攝自微博／歐陽娜娜、王源）

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歐陽娜娜被爆出與王源交往中，還有網友挖出「證據」，稱兩人不僅擁有同款外套，還有同款的項鍊，甚至有指王源所創作的情歌《彩虹雲朵》，裡面的歌詞就是在回應女方先前所推出的歌曲《溫暖你的冬》，猜測兩人一直就在秘戀中，對此王源過去曾否認，稱雙方只是「兄弟情」，彼此對對方都沒有感覺。

▲有網友揪出兩人有過一樣的服飾。（圖／翻攝自微博／「甜言冪語」）

歐陽娜娜近來在直播中也回應了兩人的緋聞，稱王源是自己「特別好的兄弟」，兩人先前一起拍攝《大主宰》4個月，加上錄製《王牌對王牌》2個月，共半年的朝夕相處，培養出了「革命兄弟友誼」，但並非男女之情，「最近老傳我和他的緋聞，但真的跟他（是）純兄弟，就純得不能再純了。」

▲歐陽娜娜、王源合作《大主宰》。（圖／翻攝自微博／《大主宰》）

歐陽娜娜與王源分別在《大主宰》中飾演男女主角「神女洛璃」及「牧塵」，該劇是改編知名網路作家天蠶土豆的同名網路小說，被譽為東方版《哈利波特》講述了北靈境牧域少主牧塵為拯救蒼生，苦修武學，在成長過程中結識神女洛璃、不死鳥九幽，與夥伴經歷種種磨難，將天邪神打敗，終成為大主宰的熱血故事。雖然已經殺青多時，但因受到「限古令」影響，該劇至今仍未開播。

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