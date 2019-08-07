薩泰爾宣布「暫停與博恩合作＋停權」！　原因曝光網分3派吵翻

記者李玟儀／綜合報導

《博恩夜夜秀》是台灣目前知名度最高的諷刺類脫口秀節目，節目內容五花八門，包含民生、娛樂、政治及國際大事等，第1季時營運虧損，但第2季打響名號，不僅博恩與節目紅遍半邊天，連帶團隊成員賀瓏及寫手們也受到關注。不過在7日「薩泰爾娛樂」突然公告，將暫停與博恩合作，引起網友討論。

▲博恩。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂臉書）

薩泰爾娛樂執行長謝政豪7日一早在臉書發布公告，指稱有觀眾提出曾博恩私下在酒吧俱樂部，發表對鄭南榕先生言語調侃，但因為曾博恩目前正值休假與籌備婚事的階段，暫時無法和本人進行事實核查以及相關討論，因此在這期間，除了已經約定處理的事項外，薩泰爾方「將暫時停止與曾先生一切製作合作，並停止一切職權。」

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▲▼薩泰爾公告，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝自薩泰爾娛樂臉書）

突如其來的公告引起粉絲熱議，有網友直接表明「分不太出來真實與玩笑」，甚至戲稱下一季真的要變《賀瓏小夜秀》了，也有人直覺這份公告的重點只在「籌備婚事」，但有另一派網友嚴肅地表示，鄭南榕先生對於台灣有很重要的地位，「美式幽默應該不是在歷史傷口撒鹽，幽默的底線自己要清楚。」大眾看法兩極，而公告背後的真相目前仍由網友各自解讀。