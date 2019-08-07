屁蛋妹爆打仙女正宮！　睡人夫「偷拍激烈刺槍片」PO網叫囂：看他多需要我

圖文／鏡週刊

前MP魔幻力量成員嘎嘎（潘俊佳）曾被本刊報出3劈Popu Lady寶兒、「花褲妹」Kincy和「屁蛋妹」Kelly；事過境遷後，曾痛批嘎嘎是渣男的屁蛋妹，竟然青出於藍，搞上有婦之夫還和正宮互告，甚至在地檢署大打出手，激烈程度更勝8點檔本土劇。

今年33歲的屁蛋妹，本名蔡雯雯，上月18日被民眾目擊現身基隆地檢署，和1名女子大打出手，兩女一陣激烈妖精打架扯髮扭打後，還接著進入法庭打官司。本刊循線找到被屁蛋妹K的女子李小姐，才挖掘出這段驚悚又精彩的外遇「玫瑰瞳鈴眼」劇場。

李小姐表示，自己和老公呂男交往7年，結婚已經5年多，育有2個兒子，去年底屁蛋妹在台北東區開的服飾店裝修，剛好是老公負責去做裝潢，沒想到竟然一裝裝到床上去，「我先生從結婚以來都不會不回家，那陣子就怪怪的，後來在他車上發現那女生的包裹，我就覺得很奇怪。連過年的時候都打電話來找我老公，後來我看到他手機裡兩個人的對話和抓奶照，才確認他們交往！」

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原本今年1月底，呂男被老婆抓包後就想跟屁蛋妹分手，但女方卻不願意斷，又陸續交往了一陣子，李小姐表示，「今年3、 4月她一直傳訊息威脅，說要傳裸照傷害我的家人，還逼我老公打手槍然後偷偷錄影，將照片傳到臉書上。」



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