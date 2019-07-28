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愛情神片《失戀33天》有毒？　6演員拍完都分手…李晨、馬伊琍掰了愛人！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸明星夫妻文章、馬伊琍28日宣布離婚，11年婚姻畫下句點。有網友發現，兩人曾演出電影《失戀33天》，該片演出陣容一排開，包括男女主角戲外各自宣布離婚，配角演員也輪番發生感情問題，電影疑似有分手魔咒，被陸網形容「這劇組有毒！」

▲▼《失戀33天》電影大賣3.5億人民幣，李晨客串一角，8年後分手范冰冰。（圖／翻攝自電影劇照、李晨微博）

▲《失戀33天》電影大賣3.5億人民幣，李晨客串一角，8年後分手范冰冰。（圖／翻攝自電影劇照、李晨微博）

《失戀33天》是部愛情電影，描述女主角「黃小仙」從失戀到走出心理陰霾這33天的故事，由滕華濤執導，2011年上映時掀起熱烈迴響，總票房3.5億人民幣（約台幣16億元）。該片由白百何和文章主演，模特兒出身的張子萱因本片打開知名度，還有李晨、姚笛、陳羽凡、馬伊琍等人客串。

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▲▼《失戀33天》女主角是白百何，坦承和老公陳羽凡2015年分手。（圖／翻攝自電影劇照）

▲《失戀33天》女主角是白百何，坦承和老公陳羽凡2015年分手。（圖／翻攝自電影劇照）

▲▼《失戀33天》文章是男主角，8年後宣布和馬伊琍離婚。（圖／翻攝自電影劇照）

▲《失戀33天》文章是男主角，8年後宣布和馬伊琍離婚。（圖／翻攝自電影劇照）

時隔多年後，白百何被拍到和男模遊泰國，並坦承早在2015年就和老公陳羽凡離婚；文章被拍到和姚笛約會出軌，夫妻雖然挺過婚變風波仍宣布離婚。除了男女主角各自婚姻破裂，因戲走紅的張子萱和已婚的陳赫陷不倫戀，最後男方離婚，兩人領證結婚；客串演出電影的李晨則是和范冰冰分手，4年戀情告終。演出該片的演員，就有6人已經分手、離婚。

▲▼張子萱因《失戀33天》打開知名度，戲外和已婚的陳赫陷不倫戀，最後兩人領證。（圖／翻攝自電影劇照）

▲張子萱（左）因《失戀33天》打開知名度，戲外和已婚的陳赫陷不倫戀，最後兩人領證。（圖／翻攝自電影劇照）

▲▼陳羽凡客串《失戀33天》，多年後和老婆白百何離婚。（圖／翻攝自電影劇照）

▲陳羽凡客串《失戀33天》，多年後和老婆白百何離婚。（圖／翻攝自電影劇照）

▲▼馬伊琍客串《失戀33天》，8年後宣布和文章離婚。（圖／翻攝自電影劇照）

▲馬伊琍客串《失戀33天》，8年後宣布和文章離婚。（圖／翻攝自電影劇照）

▲▼《失戀33天》姚笛也有客串分手女孩，戲外則是和文章陷出軌風波。（圖／翻攝自電影劇照）

▲《失戀33天》姚笛也有客串分手女孩，後來和文章陷出軌風波。（圖／翻攝自電影劇照）

網友發現，參加演出《失戀33天》的人多數都發生分手、陷出軌、外遇風波，因此感嘆「有毒」、「這也算一種玄學吧」、「這劇組人選絕了」、「一定是特別的緣份。」而電影中扮演女主角前男友的郭京飛，則是和演員老婆鮑莉婚姻穩定，遠離電影分手魔咒，因此不少人趁機留言「還有郭京飛呢」、「郭京飛挺住。」

▲▼《失戀33天》電影大賣，戲外演員全中分手、出軌魔咒。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

▲《失戀33天》電影大賣3.5億人民幣，戲外演員全中分手、出軌魔咒。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

▲▼《失戀33天》電影大賣，戲外演員全中分手、出軌魔咒。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

▲網友《失戀33天》劇組有毒。（圖／翻攝自微博／八組兔區爆料）

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關鍵字

失戀33天, 文章, 馬伊琍, 李晨, 范冰冰

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