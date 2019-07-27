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Angelababy帶小海綿出去玩…婆媳同框！　合體「有說有笑」網跪了　

記者陳芊秀／綜合報導

女星Angelababy和黃曉明結婚4年，最近卻時常傳出婚變謠言，夫妻倆先後澄清，默默以行動粉碎傳聞。她近日帶兒子小海綿出去玩，同行的還有婆婆張素霞，婆媳同框格外受到關注。

▲Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy被目擊帶小海綿出去玩。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

Angelababy時常陪伴兒子小海綿，近日出門帶孩子去玩室內遊樂場，目擊網友透露，同行的還有黃曉明的媽媽，兩人有說有笑，看起來感情十分融洽。她6月也被目擊和媽媽、婆婆帶著孩子小海綿，共同參加親子營活動，婆媳連2個月合體，破除外界好奇，日前也帶兒子體驗模擬滑雪，為小孩安排了豐富的暑假行程。

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▲Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy帶小海綿去室內遊樂場，同行的還有婆婆。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

▲Angelababy 6月帶媽媽、婆婆參加親子營。（圖／翻攝自微博／Angelababy）

現年30歲的Angelababy，兒子小海綿已經2歲半了，產後回歸娛樂圈人氣不減，曾形容兒子是自己的充電寶（行動電源），只要能和兒子在一起，就充滿能量。她婚後和婆婆關係受到外界好奇，難得被捕捉到有說有笑的一面，令網友大感佩服：「婆媳關係處理地好好！」

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Angelababy, 黃曉明, 小海綿, BABY

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