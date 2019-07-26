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通貨膨脹重計排名⋯《亂世佳人》票房超越《復仇者4》　網：這才是影史第一

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》上映89天全球票房終於打敗《阿凡達》，成為全球影史票房冠軍，不過重新考慮「通貨膨脹」之後，許多網友認為美國影史觀影人數最多的《亂世佳人》才是真正的「影史票房第一」，而且上映至今80年歷久不衰，如今華納兄弟公司將重新上映這部電影史上第一部榮獲10項奧斯卡殊榮的作品。

▲▼《亂世佳人》劇照。（圖／華納兄弟提供）

▲《亂世佳人》劇照。（圖／華納兄弟提供，以下同）

自人類有電影以來，許多名著與賣座電影都一再被翻拍，但1939年費雯麗與克拉克蓋博主演《亂世佳人》迄今仍是無可取代的經典之作；不僅如此，它也被美國電影協會評選為20世紀最偉大的電影之一，獲得包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角與最佳改編劇本與最佳女配角等10項奧斯卡大獎，成為影史上第一部榮獲10項奧斯卡殊榮的作品，至今也是美國影史觀影人數最多的電影，在考慮通膨之後，《亂世佳人》應是全球最高票房的電影。

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▲▼《亂世佳人》劇照。（圖／華納兄弟提供）
 
費雯麗在《亂世佳人》完美地詮釋了郝思嘉的每一個面向，她美麗、高傲且擅長利用自己的優勢，堅強勇敢地面對命運給予的各種挑戰；而克拉克蓋博飾演的白瑞德雖然是個浪子，但是對郝思嘉卻是一見鍾情、一往情深，這兩人相遇在大時代戰火來臨之前，歷經亂爭帶來的無情動盪與命運的考驗，郝思嘉不怨天尤人，在亂世中展現她的美麗、智慧與勇氣，迎向每一天的挑戰。可以預見的是《亂世佳人》的故事在這80年間已經感動每一個世代數以百萬計的觀眾，而且還將繼續下去。
 
《亂世佳人》80周年紀念，預計8月30日起於全台27家戲院上映。

▲▼《亂世佳人》劇照。（圖／華納兄弟提供）

各縣市戲院名單如下：

l   台北市：信義威秀影城、美麗華大直影城、美麗新大直皇家影城、國賓大戲院、國賓影城@台北微風廣場、國賓影城@台北長春廣場、華威天母影城、喜樂時代影城南港店、誠品電影院、光點華山電影館。
l   新北市：美麗新淡海影城、板橋秀泰影城、喜樂時代影城永和店。
l   桃園：統領威秀影城、美麗新台茂影城、SBC星橋國際影城。
l   新竹：巨城威秀影城。
l   台中：TIGER CITY威秀影城、台中站前秀泰影城。
l   嘉義：嘉義秀泰影城。
l   台南：台南南紡威秀影城、台南真善美劇院。
l   高雄：高雄大遠百威秀影城，MLD影城。
l   屏東：國賓影城@屏東環球購物中心。
l   宜蘭：新月豪華影城。
l   金門：國賓影城@金門昇恆昌金湖廣場

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