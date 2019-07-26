ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

DC《小丑》入圍威尼斯影展主競賽　官方認證：比《黑暗騎士》更黑暗

記者洪文／綜合報導

華納兄弟DC電影《小丑》（Joker）25日確定入圍威尼斯影展「正式競賽」單元，還有入圍多倫多影展，雙喜臨門。威尼斯影展總監奧柏托巴貝拉（Alberto Barbera）表示，《小丑》比《黑暗騎士》還要黑暗，也是男主角瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）演技顛峰之作。

▲▼《小丑》。（圖／華納兄弟影業提供）

▲《小丑》雙料入圍威尼斯影展、多倫多影展。（圖／華納兄弟提供）

請繼續往下閱讀...

《小丑》導演陶德菲利浦（Todd Phillips）在Instagram曬出用一張「小丑開心跳舞」的《小丑》全新劇照，表達入圍威尼斯影展的心情，「非常榮幸且興奮，《小丑》將在第76屆威尼斯影展世界首映，並在2周後在多倫多影展北美首映，大家終於可以看到了。」

▲▼《小丑》入圍威尼斯影展，導演陶德菲利浦相當興奮。（圖／翻攝自Instagram／toddphillips1）

▲《小丑》入圍威尼斯影展，導演陶德菲利浦相當興奮。（圖／翻攝自Instagram／toddphillips1）

長期製作《黑暗騎士》系列電影的執行製片麥可E烏斯蘭（Michael E. Uslan），這次擔任《小丑》執行製片。他在德國科隆CCXP動漫展上表示：「現在漫畫改編電影已經飽和了，這時突出、不一樣、獨特的作品就會讓我愛上。我認為《星際異攻隊》出來時是與眾不同的，《死侍》出來時也是與眾不同的，而這部《小丑》更是與眾不同，不像任何你看過的漫畫電影，也許有點像是馬汀史柯西斯的犯罪電影。我對導演陶德菲利浦、瓦昆菲尼克斯創造出來的世界有信心。」

►更多【威尼斯影展】相關新聞

這兩年，《水底情深》、《羅馬》榮獲威尼斯影展最佳影片金獅獎，隔年在奧斯卡分別拿下最佳影片、最佳導演等大獎，《樂來越愛你》、《鳥人》等片也獲得多項大獎提名，外界普遍看好《小丑》接下來將在獎季大放異彩，有望在2020年奧斯卡提名多項大獎。

《小丑》將於10月3日在台上映。

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

推薦閱讀

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

百大最美臉孔提名子瑜！亞洲僅3女星入榜…還有「韓團女神」

百大最美臉孔提名子瑜！亞洲僅3女星入榜…還有「韓團女神」

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

快訊／老婆爆帶雙胞胎兒離家出走　馬俊麟深夜怒直播「一次看清楚」

10年男友痛失孩分手…她詭笑：太寵你了　《不能是朋友》恐怖情人嚇壞網

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

郭雪芙「女上男下」脫衣激吻劉以豪！《不能是朋友》床戲破道德尺度

MOMO、定延未經JYP同意偷開直播　「娜璉剛洗完只穿浴袍」意外曝光嚇翻！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

張君雅小妹妹「152cm胖到68kg」被狠甩！　忍情傷1年激瘦18kg變白肌正妹

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

《炮仔聲》新角色登場！新生代「偶像劇女神」一開口…網驚：根本小李燕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小丑, DC, DCEU, 威尼斯影展

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 通貨膨脹重計排名⋯1部電影票房超越《復仇者4》　網：這才是影史第一
  2. 庹宗康親做客家菜包吃下肚　風田嗆：老人容易噎著！
  3. Jennie大曬性感泳裝照　「蛇腰美腿」網嘆：美得我心臟差點靜止
  4. DC《小丑》入圍威尼斯影展主競賽　官方認證：比《黑暗騎士》更黑暗
  5. 任達華「手被捅破見肉」傷照曝光！　首還原遇刺瞬間過程：腦袋一片空白
  6. 不敢掀被子、聽到怪聲別回頭！　10部「看完有陰影的鬼片」瞬間背脊發涼
  7. 孫協志現身回應「秘戀夏宇童」！　認：一切都很好
  8. 小禎自爆抽菸5年！因為「這個原因」讓她一夜之間戒掉
  9. 閃亮亮愛情片瘋傳30天…　「IG情侶閃照全刪光」爆分手黃包包！
  10. BIGBANG大聲爆「房子變淫窟」捲性招待幫兇　聲明回應了：願承擔責任

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366