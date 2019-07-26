DC《小丑》入圍威尼斯影展主競賽　官方認證：比《黑暗騎士》更黑暗

記者洪文／綜合報導

華納兄弟DC電影《小丑》（Joker）25日確定入圍威尼斯影展「正式競賽」單元，還有入圍多倫多影展，雙喜臨門。威尼斯影展總監奧柏托巴貝拉（Alberto Barbera）表示，《小丑》比《黑暗騎士》還要黑暗，也是男主角瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix）演技顛峰之作。

▲《小丑》雙料入圍威尼斯影展、多倫多影展。（圖／華納兄弟提供）

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《小丑》導演陶德菲利浦（Todd Phillips）在Instagram曬出用一張「小丑開心跳舞」的《小丑》全新劇照，表達入圍威尼斯影展的心情，「非常榮幸且興奮，《小丑》將在第76屆威尼斯影展世界首映，並在2周後在多倫多影展北美首映，大家終於可以看到了。」

▲《小丑》入圍威尼斯影展，導演陶德菲利浦相當興奮。（圖／翻攝自Instagram／toddphillips1）



長期製作《黑暗騎士》系列電影的執行製片麥可E烏斯蘭（Michael E. Uslan），這次擔任《小丑》執行製片。他在德國科隆CCXP動漫展上表示：「現在漫畫改編電影已經飽和了，這時突出、不一樣、獨特的作品就會讓我愛上。我認為《星際異攻隊》出來時是與眾不同的，《死侍》出來時也是與眾不同的，而這部《小丑》更是與眾不同，不像任何你看過的漫畫電影，也許有點像是馬汀史柯西斯的犯罪電影。我對導演陶德菲利浦、瓦昆菲尼克斯創造出來的世界有信心。」

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這兩年，《水底情深》、《羅馬》榮獲威尼斯影展最佳影片金獅獎，隔年在奧斯卡分別拿下最佳影片、最佳導演等大獎，《樂來越愛你》、《鳥人》等片也獲得多項大獎提名，外界普遍看好《小丑》接下來將在獎季大放異彩，有望在2020年奧斯卡提名多項大獎。

《小丑》將於10月3日在台上映。