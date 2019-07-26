愛看CP灑糖、婆媽劇或被喪屍追？2019上半年韓劇回顧

文／蛋糕小姐

時光飛逝，2019年也進入下半年了。回顧上半年的韓劇，儘管沒有什麼轟動、席捲收視率的超強大作，但有趣的卻是，什麼樣你想得到、想不到的題材和作品，如雨後春筍般地紛紛冒出來。除了向來最受歡迎的粉紅泡泡類型韓劇外，近幾年備受大家喜愛和關注的燒腦懸疑推理劇、奇幻題材當然也少不了。而「媽媽劇」和反應時事的話題劇，在2019上半年也都出現不能錯過的好看作品。

深度加強的粉紅色泡泡劇

「聽說愛斯基摩人一族，不會用優秀一詞，就好像不存在優秀的鯨魚，不存在優秀的北極熊，人類也是如此，不存在完美優秀的人類吧！」─《羅曼史是別冊附錄》

圖片來源：tvN官網

2019年開春第一部被大家熱烈關注與討論的粉紅泡泡劇，非李鍾碩和李奈映所主演的韓劇《羅曼史是別冊附錄》莫屬。這部電視劇除了是李鐘碩入伍前最後一部戲劇作品，也是他和自己的理想型女神李奈映首度攜手合作，堪稱是李鍾碩的「圓夢」之作。

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儘管整部電視劇的主題大多圍繞在李鍾碩與李奈映兩人的姊弟戀情感糾葛，但劇中針對李奈映所飾演因小孩、家庭放棄事業，離婚後再次求職的「工斷女」姜丹伊的著墨，精彩程度完全不輸給兩人的感情戲份。而電視劇中以出版社作為兩人工作的場域，不時透露出版工作中許多血淋淋的艱辛與不得不面對的現實。

特別是李奈映和同期新入社同事到報廢場，看到許多販售不出去的書被報廢成廢紙，以及出版社中向來強悍的主編宋海琳，因為自己努力多時才得以出版的書，不得不貼上勘誤貼紙而崩潰的心情……相信對於曾經或現在仍是出版從業者的觀眾來說，真的心有戚戚焉。

或許是以出版社作為背景，整部劇和許多的書息息相關，也因此有許多經典台詞。除了大家熟悉典故來自夏木漱石的「今晚月色真美」之外，女主角姜丹伊將男主角車恩浩當作是閱讀一本書的比喻，也是韓劇中少見的感情隱喻方式。而《羅曼史是別冊附錄》 OST 中收錄的歌曲，仔細聆聽的話也似乎都帶有點溫暖的書卷氣息。

圖片來源：tvN官網

「生活窘迫的時候靠什麼？追星！」

「我有一個定期資助的孩子……」─《她的私生活》

另外一部絕對不能錯過的粉紅泡泡劇，不用多說，相信大部分的韓劇粉絲們都大推《她的私生活》。從男女主角的人物設定就相當特別，女主角成德美平常是美術館策展人，下班後則是「職業級追星粉絲」！這人設，說有多使人秒入戲，就有多使人秒入戲。而粉絲的最高境界就是「成德美」，沒有第二人啦！「粉絲的愛情故事神展開！」應該就是對《她的私生活》最好的描述，而這部電視劇也能說是圓滿了許多粉絲的內心。至於實在無法理解粉絲們心情的人，請好好咀嚼成德美與她的摯友朴真珠的經典名句。

《她的私生活》讓金材昱這個帥到沒天理，卻被埋沒許久的優質演員再度翻紅成為炸子雞，也讓大家對於他不再停留在殺人大魔王的可怕印象中。《她的私生活》中除了男女主角逗趣的粉紅色泡泡引人入勝外，支線故事和配角演員也都不能錯過，像是符合「給觀眾愛標準」的男二，成德美的青梅竹馬南恩奇；或是由金寶拉飾演的「成德美追星路上的死對頭」 Cindy，也是個有趣的看點。雖然相較人設和劇情，這部電視劇的 OST 反而顯得沒那麼突出，不過其中由韓國雙人組合1415所演唱的〈Happy〉，是絕對不能錯過的好聽推薦！

2019上半年其實還有一部略為可惜的粉紅泡泡電視劇，就是繼《鬼怪》之後，再續 CP 情緣的李棟旭與劉寅娜攜手演出的《觸及真心》，不想燒腦時，也是不錯的選擇。

婆媽劇的進擊

圖片來源：KKTV

既然上面提到《她的私生活》中飾演 Cindy 的金寶拉，那她所出演的另一部作品《SKY Castle 天空之城》，可以說是2019年的「話題大勢」電視劇，而且竟然還打破《鬼怪》的收視紀錄！《SKY Castle 天空之城》在觀眾習慣的電視劇歸類裡，通常會被歸在所謂的「婆媽劇」中。這裡的「婆媽劇」並無貶抑之意，而是指這類型的電視劇大多取材自家庭生活，也較容易引起婆婆媽媽們的共鳴。該劇中探討的也就在這個範圍內，同一個社區裡，五個家庭的婚姻、育兒、教育問題……

劇名《SKY Castle 天空之城》的 SKY 隱藏著韓國三所最好大學的首個字母，首爾大學（Seoul National University）、高麗大學（Korea University）、延世大學（Yonsei University），電視劇中所呈現的便是現實生活中韓國高中生為了擠進「SKY」而犧牲青春的悲歌。貼近生活的題材、血淋淋卻寫實呈現的劇情，讓《SKY Castle 天空之城》成為眾人感同身受且熱烈討論的熱門話題電視劇，也是2019上半年，不能錯過的精采好劇。

如果無法承受這麼血淋淋的人性醜陋，2019上半年還有一部也相當值得一看，以母女關係為主軸探討的婆媽劇《我世上最漂亮的女兒》。和《SKY Castle 天空之城》一樣，出演這部電視劇的都是韓國實力派演員，且同樣都以家庭關係作為切入。但《我世上最漂亮的女兒》路線較為溫馨，看過之後，也許你會跟我一樣，打電話給媽媽說聲：辛苦了！我愛你！

越演越烈的奇幻劇與燒腦劇

圖片來源：NETFLIX (李屍朝鮮）

看膩了粉紅色泡泡，也不喜歡婆媽劇，那都沒有關係。2019年上半年的韓劇什麼都有，也什麼都不奇怪！

當韓國宮廷古裝劇遇上了陰屍路，究竟會擦撞出什麼樣的電視劇？2019年上半在 Netflix 播出的古裝電視劇《李屍朝鮮》就是這樣的電視劇，找來了演出電影《與神同行》中解怨脈一角的型男演員朱智勳挑大樑演出。

如果你不喜歡殭屍題材，那充滿笑料和淚水的「奇幻」勵志電視劇《如此耀眼》，則是另一種「奇幻」劇情的選擇，看過這部電視劇的大家，也許可以理解為何我把奇幻兩個字標註起來。但為了不爆雷，請跟我一起微笑地將嘴巴拉上拉鍊。《如此耀眼》的奇幻之處，就有待大家看到最後一集揭曉了。

回顧2019年上半的韓劇，青菜蘿蔔各有所愛。而已經進入題材百發齊放時代的韓國電視劇，應該會繼續精彩下去。下半年還有什麼好看的電視劇呢？歡迎大家也一起來推薦喔！