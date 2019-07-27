女星演話題日片超犧牲 素顏全裸詮釋自閉症 賣身賺錢為養家

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記者王筱筑 、 主播簡立喆 ／專訪報導

日本異色電影《海角上的兄妹》題材大膽又特別，在日本上映大獲好評，創下今年日本藝術片最高票房，導演片山慎三先前曾多次擔任韓國名導奉俊昊及日本導演山下敦弘的助導，經驗豐富的他首次執導，就堅持耗時2年打造出轟動日本電影圈的處女作，而本人散發出優雅氣質的女主角和田光沙，全片素顏挑戰飾演重度自閉症患者，還有超大膽全裸戲份，讓人見識到演員的專業，導演片山慎三與和田光沙也大方分享他們拍攝這部「黑馬藝術片」的點點滴滴。

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▲《海角上兄妹》女主角和田光沙、導演片山慎三。（圖／光年映畫提供）



《海角上的兄妹》故事講述殘疾哥哥帶著重度自閉症妹妹相依為命，生活困苦只好當起皮條客幫妹妹接客賺錢，劇情寫實又心酸，導演片山慎三表示寫出這樣的故事，是因為曾經看過一本提及真人真事的書，一位殘疾女為謀生而賣身，被捕出獄後卻又繼續，雖然故事過程悲慘，但想一探背後原因，另外他有親戚是肢體障礙，也想像如果對方孤家寡人該如何維生，人生要怎麼過下去，因此發展成一個寫實的原創劇本。

片山慎三表示在選角期間看了十多位女演員試戲，覺得和田光沙的表現最有幽默感，也最讓人感受到她的元氣，他說：「因為故事很沈重，但她卻能在這樣沈重故事中，發揮出讓人感到詼諧甚至是得到鼓勵的部分，是很難得的！」，女主角和田光沙則表示，先前已經知道片中會有比較大膽的戲，在接演前就有覺悟，也認為這機會在別部電影中是不會有的，因此很想把握機會試著演出，當作是一個挑戰。

▲和田光沙在《海角上的兄妹》高難度詮釋自閉症妹妹，更有全裸演出。（圖／光年映畫提供）



女主角和田光沙在片中演出重度自閉症患者，要詮釋異於常人的肢體表情，她表示開拍前先做了很多功課，除了導演提供的自閉症資料，她也找了國內外相關影片研究，由於拍攝斷斷續續期長達一年，她有空時就到有自閉症患者工作的職場當義工，近距離觀察他們如何接觸社會。

和田光沙透露在片中要全素顏，還有超大膽全裸戲份，她都讓自己刻意保持自然狀態，刻意不做保養，不讓自己變得漂亮，以符合戲裡角色，她也大讚劇組氣氛和諧又很專業，拍攝時都非常放心的把自己交出去。不過，她也笑著抱怨導演在導戲時，永遠不說清楚希望演員們怎麼演出，或用什麼感情詮釋，因此在演出最後一場意味深長的戲時，自己其實也有點一頭霧水。

片山慎三則表示最後那場戲，是他希望透過電影表達有殘疾的人，可能在心靈上跟一般人沒什麼不同，只是大多數人難免會有不好的觀感與偏見，他說：「就像是以電影當照妖鏡，把多多少少對殘疾人士的不公平視角給照出來，藉此談談社會現狀。」，他特意將問題放大並呈現出來，給觀眾有更多思考空間。