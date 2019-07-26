清純正妹現身聯誼…男星狂誇「很自然」　大S一看她「這樣穿」傻眼戳破：心機

記者李湘文／綜合報導

大陸戀愛實境節目《戀夢空間》推出第2季，邀請6位素人男女共同生活、聯誼，由攝影機拍下大家一舉一動，讓大S等6位「戀商觀察員」在棚內點評。該節目在25日剛播出第1集，大S就犀利指出某位女嘉賓「很有心機」、「戲很多」，被許多網友狂推「真的很會看人」！

▲連淮偉直誇朱云慧「自然」，大S馬上皺眉。（圖／翻攝自芒果TV國際）

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節目中，女嘉賓朱云慧穿著合身牛仔褲、薄紗削肩上衣登場，一進入房間就坐在正中間，帶著甜笑嘗試跟大家搭話。男星連淮偉看到她的舉動，便連連誇讚「真的很自然，不太會拘束」，未料卻換來大S皺眉、不認同的微笑。

▲大S點出朱云慧的穿著「很有心機」。（圖／翻攝自芒果TV國際）

對此，大S笑說：「男生根本看不出來女生自不自然。」她犀利點評朱云慧，其實從打扮就「很有心機」，不管是褲子型式，還是特地露腰和鎖骨的薄紗上衣，都能看出來是有小心思的。

▲朱云慧可愛的動作多，被大S吐槽戲多。（圖／翻攝自芒果TV國際）

此外，朱云慧在錄製節目的期間，不時會做出一些可愛的小動作，例如害羞時往男生那邊倒，或是用手指戳懷裡的抱枕。大S一看就忍不住吐槽「戲很多」、「從頭到尾都在裝可愛」，認為朱云慧就是屬於想吸引男生目光的類型。

▲大S模仿朱云慧「裝可愛」小動作。（圖／翻攝自芒果TV國際）

不過，大S最後得知朱云慧是1999年出生、今年才20歲的大學生後，便又表示可以原諒，「她的行為舉止就是很小，如果她不是裝可愛，而是真的就是個小女孩，那很合理。」稍微幫朱云慧平反形象。

節目播出後，大S犀利的評價受到觀眾熱議，許多人認同大呼「果真還是女生看得出誰是心機」、「分析特別到位」、「大S真的很會看人」、「女生才明白女生的小心思」；但也有人認為20歲的女孩子做出類似舉止也很合理，不需要就這樣認為對方心機。

▲網友誇大S。（圖／翻攝自微博）