2歲兒不睡覺狂跳〈APT.〉！　媽媽曬影片求救「釣出Rosé道歉」

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓人氣女團BLACKPINK的成員Rosé，去年10月與火星人布魯諾（Bruno Mars）合作推出單曲〈APT.〉，洗腦的歌詞、旋律與動作在全球颳起旋風。近期1位南韓女網友在IG發文，透露自己2歲的兒子深陷〈APT.〉的魅力，從早到晚跳不停，讓她笑稱希望Rosé、火星人幫幫忙，不料真的引來Rosé本人回應。

▲網友曬出2歲兒子跳〈APT.〉的影片，釣出Rosé本人回應。（圖／翻攝自IG／roses_are_rosie）

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▲2歲男童狂跳〈APT.〉。（圖／翻攝自IG／closeto_u_）



該名網友近期曬出1段居家攝影機的畫面，只見在上月23日晚間8點多，她正躺在床上休息，坐在她身旁的兒子卻突然站起身，開始擺動手臂忘情大跳〈APT.〉，一跳就是40秒，最後還將她給吵醒。該網友也發文直呼：「Rosé……火星人布魯諾……請幫幫我那從早上睜眼起到睡前為止，一整天都沉迷於〈APT.〉的兒子吧。」並附上哭笑不得的表情符號。



這段跳〈APT.〉的影片公開後迅速引發關注，2週內累積近180萬人按讚，許多網友紛紛直呼「好可愛」。值得一提的是，Rosé看到影片後也親自留言：「天啊，這位媽媽對不起……」幽默回應笑翻大批網友，也讓原PO驚喜直呼：「很榮幸妳看了影片，謝謝妳作出讓嬰兒都淪陷的歌曲。」

▲Rosé回應網友。（圖／翻攝自IG／closeto_u_）