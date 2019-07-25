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馬俊麟動怒：很多人在看好戲！　老婆「一句話」直播突切斷

記者李欣容／台北報導

馬俊麟在臉書直播澄清老婆梁敏婷帶雙胞胎兒子搬出愛巢一事，難得嚴肅，「別人的日子是別人在過，有什麼資格批評。」而這次為了家務事直播，觀看人數近2千人也讓他無奈，「社會上很多人就是在看你的好戲。」

▲▼馬俊麟 。（圖／翻攝自臉書）

▲馬俊麟為家務事開直播。（圖／翻攝自臉書）

馬俊麟在直播說道，「有人講，爸爸帶兩個小孩也可以自立自強，這是錯誤想法，因為爸媽能給的，另外一半絕對不可能一模一樣，就算是我帶兩個小孩，但是媽媽能給的絕對不是爸爸能給，了解的人就知道，再來就是，別人的日子是別人在過，基督教說，『人生下來到現在哪個人沒有罪，我們全是罪人』我們有什麼資格批評別人，今天要直播目的達到，看到我的家人沒離家出走，我也沒好情緒，所以我覺得也不用再多說，就這樣。」

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本來要切斷直播，但馬俊麟看到觀看人數後，又說，「就是很奇怪，這樣的狀態，1800人看，平常我唱歌5、600人，現在社會上很多人在看你的好戲，準備出什麼糗，跌什麼谷，基督教說這是撒旦攻擊，想要你不好，你好的時候就沒理你，不好就想來踩你一腳，吐你一口口水，見縫插針。」

更提到先前報導中指出他和王瞳一起洗頭、吃便當一事，「其實根本沒有，大家也知道總是會有真真假假，每天我看到報紙不知道什麼是假的什麼事真的，就好像宋慧喬、宋仲基，我們不是韓國人，不認識他們憑什麼評斷，閒聊就算了，不知道真相有什麼好說，就算知道又如何。」

話才講到一半，馬俊麟突然望向一旁，一句，「好，我太太說叫我不要再講，就這樣。」結束直播。

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