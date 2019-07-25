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相馬茜在台神隱9年..李玖哲：身材一樣很好！曝激情時「變斑馬」

記者盧薇淩／台北報導

金曲歌王李玖哲25日帶師妹團IVI朝聖百老匯音樂劇《獅子王》，獨缺愛妻相馬茜，他對此說：「我老婆不在台灣，如果她在的話，一定跟她一起看。」透露若要看到相馬茜本尊，應該要等到他10月的小巨蛋演唱會。不過被問某些激情時是否像「獅子」，李玖哲羞笑說：「個性很溫和，應該是斑馬。」

▲▼ 李玖哲說自己是斑馬 。（圖／寬宏提供）

▲李玖哲說自己是斑馬 。（圖／寬宏提供）

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相馬茜在台灣神隱9年，李玖哲前陣子在IG放了張夫妻合照，相馬茜卻相當模糊，他受訪說：「我私下不常PO照片，因為她也不太想露面，那時候我換了新手機就拍了。」打趣說拍照技巧要再加強。至於相馬茜現在的身材是否跟之前一樣？李玖哲掛保證說：「還是一樣漂亮，而且身材也很好。」被問他某些激情的時候是否像獅子？李玖哲笑回：「這個問題有點怪怪的。」但也說自己個性很溫和，應該像斑馬。　

「Kimberley」陳芳語25日現身小巨蛋朝聖，她帶著父母現身，以背心外搭短褲露面，酥胸更是呼之欲出，笑說天氣太熱了，「我最近也很努力在健身，所以希望有好的成果。」近來Kimberley頻在IG上分享辣照，「她老實招認，因為我已經25歲了，不想繼續裝可愛，心情越來越好，就會想要穿比較好看的衣服。」她預計在年底要推出新專輯，目前已經在籌備階段。

另外，邵翔、小蠻今晚相約朝聖百老匯音樂劇《獅子王》，兩人穿情侶鞋放閃，被問到另對星侶王瞳、艾成鬧情變，邵翔打趣吼：「不要偷吃。」他表示與小蠻沒秘密，加上女友跟他的同劇演員都很熟，不擔心這問題。

37歲的邵翔比小蠻大了8歲，談到在演藝圈內誘惑多，小蠻表示不擔心男友，若對方有親密戲都會記得報備，「他的劇組就等於是我的劇組，像昨天他跟《你有念大學嗎？》的劇組去台中玩，他就帶著我去。」

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李玖哲, 相馬茜, 陳芳語

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