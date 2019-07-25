替張學友劉德華寫歌！王菀之出道14年：希望有代表我的作品

▲王菀之推出新單曲 。（圖／寰亞音樂）



記者盧薇淩／台北報導

香港創作女歌手王菀之日前推出新單曲《波點女皇》，唱片公司砸重金包下日本澀谷車站大電視牆一連三天密集播放， 獲得廣大迴響。出道14年，王菀之在歌唱戲劇電影均有作品推出，為多位天王天后創作歌曲包括張學友、劉德華、鄭秀文，最知名就是為張學友量身打造的億萬金曲《我真的受傷了》，問及會不會擔心後面推出的無法超越，王菀之說：「從來沒有這樣的想法或擔心。」

很幸運受到喜歡跟支持，王菀之說，能成為經典作品非常感恩，「它已經有它的位置存在，所以我也希望未來的創作一樣有這樣的成績，甚至可以有更多更好能代表我的創作作品。」她也說，自己不論幫哪位藝人寫歌，大都是會以這位藝人的歌聲為創作出發靈感，「有責任把這位藝人的特色或站在他的角度去詮釋，所以我都會先反覆聽他們的作品尋找靈感。」

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▲王菀之曾替張學友寫歌 。（圖／寰亞音樂）

出了推出新歌，在戲劇上的作品也令人期待，王菀之說：「百老匯愛情音樂劇和吳鎮宇攜手演出，這次取得百老匯音樂劇的版權非常榮幸，可以將經典的歌舞劇翻譯成粵語呈現給大家。」演音樂劇尤其困難，因為必須要除了演出人物角色個性外，歌唱也是台詞交代劇情的重要傳遞，不論是在對白表情及唱歌感情，都必須要專一故事當中的主角。

出道邁向第14個年頭，王菀之說接下來除了繼續音樂創作及表演，下一個目標是開個個人藝術展，會將我的音樂結合藝術的創作彙整，讓喜歡我的音樂藝術創作的朋友，可更加了解我內心所要表達的意念。