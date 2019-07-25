《天氣之子》再傳捷報！動畫電影罕見選入多倫多國際影展

記者吳孟庭／綜合報導

日本動畫導演新海誠最新作品《天氣之子》再傳捷報，入選奧斯卡獎季前哨站的多倫多國際影展，其中的「特別展映單元」（Special Presentations），過去外片《羅馬》、《樂來越愛你》、《模仿遊戲》也曾入選同單元後紛紛獲奧斯卡提名甚至得獎，《天氣之子》繼宮崎駿再度入選，非常難得！

▲《天氣之子》入選多倫多國際影展。（圖／車庫娛樂提供）

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多倫多國際影展自1976年開辦迄今，每年吸引近40萬名觀眾參與，放映超過300部電影，已成為北美不可或缺的國際性影展。與其他影展不同的是，多倫多國際影展的最大獎是由所有觀眾票選而出，近年榮獲觀眾票選獎（People's Choice Award）的《樂來越愛你》、《幸福綠皮書》最終均獲得了奧斯卡獎青睞。

▲《天氣之子》預計9月在台上映。（圖／車庫娛樂提供）

多倫多國際影展過去並不常選入動畫電影，最近一部獲選的日本動畫電影是5年前宮崎駿導演的作品《風起》（The Wind Rises），《天氣之子》 入選「特別展映單元」，去年是枝裕和導演榮獲的金棕櫚獎之作《小偷家族》（Shoplifters）也同樣在本單元放映，是相當具有指標性的國際影展單元。《天氣之子》將於多倫多國際影展（9/5-9/15）進行北美首映，9月12日全台上映。