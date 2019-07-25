ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫鵬喝醉鬧事監視器畫面曝光！　推人又自摔…被鄰居抗議反嗆「不要恐嚇我」

記者張筱涵／綜合報導

藝人孫鵬24日凌晨2點多在內湖住處外和計程車司機發生口角，接著又和外甥大聲爭執，引起鄰居不滿抗議，而監視器畫面曝光後，可以看見他先對計程車司機叫囂且動手，引起網路熱議。

▲孫鵬復工《國光幫幫忙》，接受媒體採訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫鵬24日喝醉發生口角，聲音大到鄰居出來抗議。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

請繼續往下閱讀...

據《東森新聞》報導，監視器畫面顯示孫鵬搭計程車早到家，可能因為酒醉遲遲沒有下車，結果就這樣擋到後方計程車因此發生口角。可以看見他一開始和1男1女一起理論，沒想到突然一觸即發，酒醉的他無法克制情緒上前對計程車司機叫囂還出手推人，對方下秒整個人踉蹌差點倒地可見力道很大。

▲孫鵬推計程車司機害對方差點跌倒。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

▲孫鵬推計程車司機害對方差點跌倒。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

好在孫鵬在友人阻擋下被圍到旁邊，但他激動怒氣還沒消失繼續大聲嚷嚷，最後不敵酒力整個人失去平衡跌倒在地。另外，鄰居透露孫鵬到家後和外甥吵架還傳出摔東西的巨大聲響，半夜突被嚇醒氣得直接衝去對方家理論：「搞什麼鬼！半夜喝成這樣讓整個社區的人都知道你嗎？」孫鵬酒氣未消反嗆：「如果我是殺人犯就叫警察來，不要恐嚇我！」

▲孫鵬推計程車司機害對方差點跌倒。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

▲孫鵬最後自己也跌倒。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

《東森新聞》致電孫鵬獲得回應：「有喝但是沒醉，那如果說我這邊不適合住的話，我就該搬家嘛，我搬到山上去好了。」同時他也表達對狄鶯的歉意：「我只是對不起我太太，我喝太多了，喝多了讓她操心了。」

▲網友反應。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

▲網友反應。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

▼孫鵬「醉」鬧！推運將、自摔流血 鄰罵：被吵醒。（影片／取自東森新聞CH51 YouTube，如遭刪除請見諒）

推薦閱讀

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

《爸爸》宋智雅12歲美到劉在錫讚嘆！　「撞臉秀智＋子瑜」JYP搶簽約

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

艾成用生命在愛我「8年情斷」　王瞳回應說話了！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

廖人帥「一週戰5女」直擊！接網紅過夜12小時　蕾菈IG崩潰吐心聲

蕾菈「一夜床戰3次」超羞過程全說了！　男方這反應讓她有成就感

快訊／王瞳400字首吐真實心聲：謝謝和對不起！　「我們真的很軟弱」

獨／宋讚養經紀人終遭起訴　接電話淚崩：我跟她都是哭著拍的！

被直擊「夜宿廖人帥家12hrs」　蕾菈鬆口回應了！

佐佐木希性慾太強爆婚變！　老公渡部建忍4天鬆口回應了

王瞳8年情斷分手　艾成默認：就是家人了

路上突被拍肩：好久不見！竇智孔轉頭一看是「超大咖女神」

廖人帥1週戰5女「3號乳浪妹」起底！　細肩小可愛包不住「超兇猛側身」

獨／爆「無性生活」是分手主因！艾成親口坦言「關鍵時間點」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孫鵬, 酒醉, 計程車司機

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 沈月「短腿肉肩厚片身材現形」！　單穿男人襯衫露性感遭譏：醜得奇形怪狀
  2. 《怪獸與牠們的產地》奇獸原型出處！90後畫師重現196隻山海經異獸
  3. 曹格首曝恐離婚真相！　原因全在他：我沒辦法控制自己
  4. 191cm信合照19歲女兒驚嘆：越長越高　網一看嚇翻「竟然只差半顆頭」
  5. 專訪／AKB48人太多「這點出錯」　加藤玲奈約吃橫山由依花9年
  6. 謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心來囉！ 鍵盤手真假男神爭奪戰START
  7. 「真理褲陷阱妹」正面狂晃！　休息室抓包陳漢典看胸…超兇真相曝光
  8. 孫鵬喝醉鬧事監視器畫面曝光！　推人又自摔…被鄰居抗議反嗆「不要恐嚇我」
  9. 賴冠霖忍6天再嗆「最後一次警告」　挺身護最愛：不會善罷干休！
  10. 美女主播陳家頤靠這招緊抓男人的胃　王李中彥把炒飯當稀飯吃大誇「好吃！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366