孫鵬喝醉鬧事監視器畫面曝光！　推人又自摔…被鄰居抗議反嗆「不要恐嚇我」

記者張筱涵／綜合報導

藝人孫鵬24日凌晨2點多在內湖住處外和計程車司機發生口角，接著又和外甥大聲爭執，引起鄰居不滿抗議，而監視器畫面曝光後，可以看見他先對計程車司機叫囂且動手，引起網路熱議。

▲孫鵬24日喝醉發生口角，聲音大到鄰居出來抗議。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

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據《東森新聞》報導，監視器畫面顯示孫鵬搭計程車早到家，可能因為酒醉遲遲沒有下車，結果就這樣擋到後方計程車因此發生口角。可以看見他一開始和1男1女一起理論，沒想到突然一觸即發，酒醉的他無法克制情緒上前對計程車司機叫囂還出手推人，對方下秒整個人踉蹌差點倒地可見力道很大。

▲孫鵬推計程車司機害對方差點跌倒。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

好在孫鵬在友人阻擋下被圍到旁邊，但他激動怒氣還沒消失繼續大聲嚷嚷，最後不敵酒力整個人失去平衡跌倒在地。另外，鄰居透露孫鵬到家後和外甥吵架還傳出摔東西的巨大聲響，半夜突被嚇醒氣得直接衝去對方家理論：「搞什麼鬼！半夜喝成這樣讓整個社區的人都知道你嗎？」孫鵬酒氣未消反嗆：「如果我是殺人犯就叫警察來，不要恐嚇我！」

▲孫鵬最後自己也跌倒。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）

《東森新聞》致電孫鵬獲得回應：「有喝但是沒醉，那如果說我這邊不適合住的話，我就該搬家嘛，我搬到山上去好了。」同時他也表達對狄鶯的歉意：「我只是對不起我太太，我喝太多了，喝多了讓她操心了。」

▲網友反應。（圖／翻攝自東森新聞CH51 YouTube）



▼孫鵬「醉」鬧！推運將、自摔流血 鄰罵：被吵醒。（影片／取自東森新聞CH51 YouTube，如遭刪除請見諒）