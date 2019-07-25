記者張筱涵／綜合報導

南韓YouTuber行業相當發達，在路上常常可看見有人拿著相機或手機自拍，也因為如此成了當地年輕人最想從事的行業之一。其中一名年僅6歲的YouTuber Boram（보람）就靠著影片點閱和業配收入，讓一家人買下了將近台幣3億元的豪宅！

▲Boram長相甜美可愛，在家人的帶領下成為年紀輕輕的高人氣YouTuber。（圖／翻攝自Boram Tube ToysReview YouTube）

Boram本身有營運2個YouTube頻道，分別是最流行的「VLOG」和符合她年紀的「新玩具體驗」，總共加起來超過了3000萬點閱人數可見人氣超高，更驚人的是不管哪個頻道，破千萬點閱次數的影片都佔大多數，甚至還有15支影片破了億點閱，其中最高的是影片「cooking Pororo Black Noodle」，點閱將近3億7600萬。

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▲Boram兩個YouTube頻道加起來有3000多人訂閱。（圖／翻攝自Boram Tube Vlog、Boram Tube ToysReview YouTube）

如此優秀的點閱次數再加上成了業配寵兒也讓他們一家人賺進不少錢，根據南韓不動產網路登記所顯示，他們4月3日買下了價值韓幣90億元（約台幣3億元）位於江南豪華地區的地下一層樓、地上5層樓建築。韓網友全都看傻了眼直呼「長大後不用找工作了」、「我一輩子都賺不到這麼多」、「難怪現在人人要去當YouTuber」。

▼Boram頻道中點閱最高的影片。（影片／取自Boram Tube Vlog YouTube，如遭刪除請見諒）