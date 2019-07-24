朴春睽違5年來台 見面會祭出豪華福利

娛樂中心／綜合報導

朴春睽違5年要來與臺北BOMShell相見歡了！在3月發行單曲《Spring》後，朴春5月再次帶著新專輯《re : BLUE ROSE》超高速回歸！《re : BLUE ROSE》不僅主打歌《4:44》拿下 Bugs、Soribada 的即時榜第一名，專輯本身也在馬來西亞、菲律賓、新加坡等 5 個的 iTunes 專輯榜都獲得冠軍。時隔多年發行新作品依然創下佳績，可見朴春在粉絲心中仍然有著屹立不搖的地位。另外也與聲勢如日中天的「MAMAMOO」輝人合作，新曲獲得好成績外，不只輝人「圓夢」與偶像合作，朴春更感謝她：「以後再一起做出更好的歌曲吧！」。

▲朴春將舉辦台北見面會。（圖／BingYoung娛樂 提供）

這次見面會除了精彩歌曲演出，更一口氣祭出超豪華福利內容，除了基本的擊掌福利之外，還有簽名海報、簽名專輯、簽名拍立得、團體合影、彩排觀賞，甚至會抽幸運粉絲用手機與朴春進行自拍等等。本週四準時鎖定《韓國阿拉唷》就有機會獲得朴春見面會門票，進場和朴春同HIGH。

《韓國阿拉唷》主持人溫妮、卡特帶領大家一起討論與韓國有關的大小事，除了有最新的韓流娛樂新聞以外，更徵求各大粉絲團團長、後援會會長以及幕後相關工作人員上節目！每週四晚間5點準時直播！將同步在《ETtoday星光雲》、《播吧》、「韓星爆爆」臉書粉絲團直播。

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