22歲女星桌底公然挑逗男同學下面！《AV帝王》裸身激戰山田孝之

記者吳孟庭／綜合報導

Netflix自製原創日劇《AV帝王》即將在8月8日播出，最新預告揭露一代「情色宗師」村西透如何邂逅繆思女神黑木香，讓她從清純女大學生蛻變成傳奇AV女優，山田孝之有大量裸露鏡頭、還親自上陣拍片調教演員，22歲潛力女星森田望智更不畏脫戲、大膽挑戰禁忌，預告釋出後讓觀眾看得熱血沸騰。

▲《AV帝王》22歲潛力女星森田望智有大膽演出。（圖／Netflix提供）

最新公開的預告中，飾演清純女演員黑木香的森田望智說著台詞，「女性也該能主動表達性慾」，接著她在公共場合餐桌下，用腳挑逗男人下體，還對著鏡子搓揉自己胸部，即使只穿內衣，也大露腋毛，毫無畏懼的說出，「我想要演A片」。

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▲《AV帝王》堪稱山田孝之尺度最大作品。（圖／Netflix提供）

而主演傳奇人物的山田孝之，《AV帝王》堪稱是他從影尺度最為突破的作品，為了符合村西透本人的外貌，他在身形、聲音與神情上都做出改變，他不但要用AV賺錢，還親自裸體上陣。兩人對手戲極度刺激辛辣，但幕後拍攝過程卻意外自然，山田孝之笑說是因為當兩人氣氛好的時候，劇組就會默默開始拍攝。

另外拍攝規模也相當驚人，如實呈現村西透遭到日本警方與美國司法當局大陣仗追緝的緊張場面，他甚至僅著紅色內褲登上直昇機逃亡，讓觀眾直呼這畫面太震撼，紙醉金迷更勝《華爾街之狼》！

▲《AV帝王》滿島真之介、山田孝之與玉山鐵二。（圖／Netflix提供）

《AV帝王》改編自小說《全裸監督 村西透傳》，由曾以《百元之戀》奪下第37屆日本電影學院賞的導演武正晴，以及《青春後空翻》導演河合勇人、《廢柴電影夢》導演內田英治共同執導。演員陣容堅強，滿島真之介、玉山鐵二、柄本時生、伊藤沙莉，將演出與村西透共同打造 AV 帝國的患難同志們。Netflix即將於8月8日上架。

▼《AV帝王》釋出最新預告。（影片來源：YouTube Netflix Asia）