楊丞琳卸美甲又扯出懷孕！　爆氣公開「不可能當媽證據」：你們有完沒完

記者李湘文／綜合報導

藝人楊丞琳日前剛答應男友李榮浩求婚，就因為被拍到手摸肚子的照片，而引起懷孕傳言。她雖已公開否認，但最近只不過PO個卸除美甲的照片，就又被質疑可能有孕，實在受不了大呼：「你們有完沒完！」

▲楊丞琳日前接受李榮浩求婚。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

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楊丞琳22日才剛發文否認懷孕，澄清撫摸腹部只是因為吃太撐，所以摸摸被食物裝滿的肚皮「覺得滿足」。她在闢謠的同時，還附上運動前拍的劈腿照，無奈喊：「不要催進度好嗎！」藉此否認懷孕的消息。

▲楊丞琳否認懷孕。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

回應了傳言，楊丞琳繼續分享日常生活，23日曬出卸除裝飾的指甲：「時常有人問，一直做指甲會不會不好，我是覺得因人而異，有些人確實不適合。」經常替指甲換造型的她，這回宣告要讓指甲休息一陣子，之後再恢復美甲生活。

▲楊丞琳PO裸甲照片也被說懷孕。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）

沒想到，楊丞琳單純分享卸甲心情，竟又再次被解讀成懷孕。她無奈在Instagram限時動態爆氣：「吃太撐，摸一下肚子，就說我懷孕；卸指甲，讓指甲休息，就說我懷孕。你們有完沒完！」她實在受不了，自爆「老娘正在流血好嗎」，洩漏正值生理期的事實，自然不可能有孕。

▲楊丞琳再次否認懷孕。（圖／翻攝自楊丞琳Instagram）