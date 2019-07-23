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大S手一揮「絕對不讓孩子進演藝圈」　背後藏辛酸原因！

記者陳芊秀／綜合報導

藝人大S於2010年和汪小菲結婚後，接連生下女兒汪希玥、兒子汪希箖，但是逐漸減少曬娃頻率。她在23日播出的節目中公開說道：「我絕對不讓他進演藝圈。」

▲▼大S表示絕對不讓孩子進娛樂圈。（圖／翻攝自微博／大S）

▲大S表示絕對不讓孩子進娛樂圈。（圖／翻攝自微博／大S）

大S參加陸綜《我們長大了》，聽到「火箭少女101」成員傅菁感嘆成績不大好，「過去有那麼好的機會，有那麼好的條件，我不好好地學，然後現在反而要花更多時間、更多的精力、更多的金錢，去花在學習上。」她坐在一旁頻頻點頭，表示完全理解這樣的想法，因為自己也是很早進入演藝圈，「很羨慕學習很好的人，因為我們太早就出來工作了，所以我現在就覺得我的孩子，我絕對不讓他進演藝圈，我一定要讓他自由自在地過他自己。」

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▲▼大S表示絕對不讓孩子進娛樂圈。（圖／翻攝自微博）

▲傅菁後悔沒有好好學習，現在反而花費更多時間、精力和金錢。（圖／翻攝自微博）

▲▼大S表示絕對不讓孩子進娛樂圈。（圖／翻攝自微博）

▲大S絕對不讓孩子進演藝圈，並說：「我一定要讓他自由自在地過他自己。」（圖／翻攝自微博）

網友對大S反對孩子進演藝圈看法兩極，有人稱讚「大S就是這麼直接，這麼剛，很喜歡她的這種性格」、「這性格挺耿直的。」同時也有人吐槽「一般這樣說的，最後孩子都進娛樂圈了」、「以後會被打臉吧」、「很多事情你也不能控制啊。」還有人形容大小S是「失憶星人，話不能當真」、「孩子大了，很多事身不由己。」

►大S不准孩子進演藝圈。（影片連結請按此）

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