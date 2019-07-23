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《101》淘汰9人粉絲盼組團...募資已破1億！金旻奎開IG：會先休息

記者吳孟庭／綜合報導

南韓大型選秀節目《Produce X 101》落幕，選出限定男團X1的11名成員，但幾家歡樂幾家愁，有粉絲發起讓落選9名成員組成一團，連團體名稱、應援手燈、LOGO都準備好，而目前部分公司已回應成員後續動態，高票落選的金旻奎也開IG，1小時已將近20萬人追綜，公司表示會先讓他暫時好好休息！

▲《101》淘汰9人粉絲盼組團...募資已破1億！金旻奎開IG：會先休息。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

▲《101》淘汰9人粉絲盼組團...募資已破1億。（圖／翻攝自아이돌 이슈臉書）

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《101》系列先前都有高人氣落選成員，另外組團的案例，包含第一季組I.B.I、第二季的JBJ，這回粉絲為了李鎭赫、具正模、琴東賢、黃允省、宋有彬、金旻奎、李洗賑、咸元進以及唯一外國籍成員Tony，發起落選9人組成「By9」，取自「Be Your Nine」縮寫，連相關的手燈、官方LOGO等，甚至有粉絲募款讓By9出道，已達成1億韓幣（約台幣285萬）募資，粉絲動員力非常驚人！

對於9名成員有沒有可能組團？各經紀公司沒有把話說死。從沒掉出榜，卻在決賽落馬的金旻奎，公司Jellyfish回應，「節目結束後，金旻奎目前先讓他休息，因為離結束還沒有很久，我們還在討論他的下一步，都還在準備中，未來會以很好的模樣再度重回大家眼前。」而他稍早也開設了IG，不到1小時已湧進16萬人追蹤，顯見他的高人氣！

金旻奎開IG：會先休息。（圖／翻攝自kimminkyu_0312 IG）

▲金旻奎開IG了，但公司表示會先讓他休息。（圖／翻攝自kimminkyu_0312 IG）

Music Works娛樂公司這次派出宋有彬與金國憲，但兩人最終拿到第16與21名，未能進入最終出道名額，公司在兩人所屬團體MYTEEN官咖回應，「宋有彬與金國憲未來的活動，我們會尊重藝人本身的意願，內部正在慎重的討論中。」並表示一定會支援藝人更加豐富的活動。

至於如果真的組團，9人所屬經紀公司可能會是CJ ENM旗下公司，CJ也表示「正在積極考慮中」，不過也透露，現在提到的By9九名成員，並不是所有經紀公司都想要另組團，以這9名成員出道是「不可能的」，但會尋找想參加的經紀公司，尋找其他替代成員組合成一團也說不定，但這也代表「第二個JBJ」應該勢在必行。

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Produce X 101, 李鎭赫, 具正模, 琴東賢, 黃允省, 宋有彬, 金旻奎, 李洗賑, 咸元進, Tony, 日韓風

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