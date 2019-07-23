楊洋來了！《全職高手》爆定檔日　最強電競神劇「2舉動」網瘋了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇暑期檔大打「電競牌」，繼李現、楊紫的《親愛的熱愛的》造成追劇熱潮，楊洋主演的電競神劇《全職高手》也爆出定檔了！該劇改編自超人氣小說，原本推出動畫版已經大受歡迎，翻拍真人版受到高度期待，23日劇組更新貼文，火速攻佔熱搜話題。

▲《全職高手》被苦等2年傳出定檔了。（圖／翻攝自微博／全職高手）

《全職高手》源自於蝴蝶藍發表的網路小說，2011年發表到2014年完結，吸引2300萬點擊量，故事中的虛擬遊戲世界，以及現實中的電競互動，成為故事的2大亮點，2017年首度推出動畫版，人氣再度飆漲。該作2017年宣布製作網路劇，打從選角陣容就引發討論，其中男主角「葉修」確定由楊洋扮演，更是引發正反雙方意見交峰，此外，演員陣容還包括江疏影、賴雨濛、李沐宸、賴藝、蔣龍、梁森等人。

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▲《全職高手》故事最大亮點之一，虛擬遊戲世界「榮耀」需要使用大量特效呈現。（圖／翻攝自YouTube／WeTV）

▲《全職高手》另一大亮點是電競對戰場面。（圖／翻攝自YouTube／WeTV）

楊洋2016年演出《微微一笑很傾城》男主角「肖奈」爆紅，戲裡在網路遊戲中被尊稱「大神」，現實世界也是遊戲開發者，最後愛情、事業皆豐收，也秒殺電視機前的女性觀眾。他從此奠定「大神」完美形象，然而敲定主演《全職高手》後，曾有部分網友質疑，斯文形象和原作中「葉修」氣質不符，除了選角話題，故事中的遊戲世界《榮耀》是一款架空遊戲，角色在遊戲世界中面臨各種關卡，歷險過程吸引不少電玩迷關注。

▲江疏影演出《全職高手》女主角。（圖／翻攝自微博／全職高手）

▲賴雨濛繼《火王》之後再度演出《全職高手》。（圖／翻攝自微博／全職高手）

▲賴藝在《三生三世十里桃花》演大師兄，《全職高手》也有演出。（圖／翻攝自微博／全職高手）



網劇版《全職高手》整整被期待2年，一向沉默的官方微博近2天突然大放福利，曬出全新視覺海報，加上角色劇照等。官博一連串動作吸引網友好奇「他來了！他來了」、「這一切是真的嗎！葉修大神要來了」、「全（指全職高手），你動啦」，同時陸網傳出7月24日就會定檔，更引發騷動，同時該作於8月16日會有動畫版上映。

▲《全職高手》連2日大動作更新，曬出全新視覺海報。（圖／翻攝自微博／全職高手）

▲《全職高手》官方微博曬楊洋新劇照，網友高呼：「葉修大神來了！」（圖／翻攝自微博／全職高手）

▲陸網數日前瘋傳《全職高手》7月24日定檔。（圖／翻攝自微博）