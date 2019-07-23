張懷媗吃盡「壞女人套餐」　《炮仔聲》體驗小三人生：好刺激！

記者李欣容／台北報導

張懷媗在《炮仔聲》中飾演倪曉馨，劇中她跟李亮瑾搶兒子，私下兩人是好姐妹，近來劇情她被甩巴掌又潑水，吃盡八點檔壞女人標準套餐，她竟笑說第一次演小三「很刺激」。

▲張懷媗（左1）從打工仔變小三，劇情峰迴路轉 。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）

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張懷媗距離上一檔八點檔已經一年，近來在《炮仔聲》中演活小三角色，成功引來討論，剛進劇組時她接受《ETtoday》訪問，透露回歸拍戲相當興奮，「因為在劇裡跟我搭的都是本就來認識，一定可以有很多默契，產生火花。」就連劇中飾演兒子的麥海淇都還記得多年前兩人曾合作過，主動來跟她相認，讓她心暖暖。

▲張懷媗分享劇情。（圖／翻攝自Facebook／張懷媗Bella）



張懷媗在臉書分享，「第一次在八點檔演小三，感覺真的很刺激，本身就不當小三的我，在這戲裡真的是內心交戰。」昨播出中她不但被賞巴掌還被潑水，為了怕她真的受傷，其他演員都相當小心，「謝謝演員們在對付倪曉馨時，會小心翼翼的保護懷媗，我愛你們。」

她現在與四隻毛小孩同住，笑說每天收工都會回家帶他們散步，「我覺得我賺錢也是為了他們，每天最期待就是開門看到他們很興奮歡迎我回家。」