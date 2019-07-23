墜樓原因曝光！《玩命關頭9》馮迪索替身「昏迷逾12hr」　妻悲痛發文：心碎了

記者洪文／綜合報導

馮迪索拍攝《玩命關頭9》期間，特技演員喬華茲（Joe Watts）不慎自9公尺高處墜落，頭部撞地，緊急送醫，目前正在加護病房，昏迷至今超過12小時。他的老婆泰莉鮑威爾（Tilly Powell）結婚1年多，也是特技演員，目前正守在醫院陪伴，同時悲痛發文向親友報告近況：「心碎了！」

▲《玩命關頭9》動作特技演員喬華茲、老婆泰莉鮑威爾結婚1年多，感情甜蜜。（圖／翻攝自喬華茲臉書）



泰莉鮑威爾表示：「我無法一一回覆你們的訊息，希望你們能夠諒解，我直接在這裡向大家一次報告目前狀況，喬的頭部重傷，正在昏迷當中，他目前情況穩定，需要整個晚上密切觀察。我非常愛他，我的心碎了，他的親友陪伴現在都在他的身邊，陪他度過難關。」

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▲《玩命關頭9》動作特技演員喬華茲老婆發文。（圖／翻攝自泰莉鮑威爾臉書）



根據外媒《BBC》報導，《玩命關頭9》在英國時間21日一早就在利維斯登片場拍攝，怎料中午的時候突然有警車和消防車抵達救援，特技演員喬華茲從9公尺高的地方墜落導致頭部受傷，緊急被帶上直升機送去皇家倫敦醫院。環球影業發言人證實此事，並透露劇組已全面暫停拍攝。

現場劇組人士向外媒《SUN》透露，馮迪索目睹整場意外，嚇到臉色發白，淚流滿面。據了解，喬華茲正在一個非常高的陽台場景，原本打算透過吊鋼絲，自陽台慢慢降落到地上，未料鋼絲似乎斷了，當喬墜落地面時，發出了尖叫聲，攝影機拍下整個過程，影片檔案已交給警方。

▲喬華茲曾在《金牌特務2》擔任「梅林」的替身。（圖／翻攝自喬華茲臉書）

喬華茲在《玩命關頭9》擔任馮迪索「唐老大」的動作替身，他過去曾經參與《哈利波特》、《金牌特務2：機密對決》、《侏羅紀世界2：殞落國度》、《不可能的任務6：全面瓦解》、《蜘蛛人：離家日》等大片，經驗相當豐富。