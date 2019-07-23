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湯姆梅西耶《出走巴黎》4點全露＋玩後門⋯卻拒絕拍攝DIY！原因跟「從小禁忌」有關

記者洪文／綜合報導

「嫩版湯姆哈迪」以色列鮮肉男星湯姆梅西耶（Tom Mercier），今年以「4點全露」演出，助電影《出走巴黎》（Synonyms）勇奪柏林影展金熊獎。片中他為生活去應徵人體模特兒，即使被要求自戳菊花入鏡，也都毫不猶豫照辦，唯一罩門竟是「打手槍」。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

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湯姆梅西耶在《出走巴黎》演出大膽驚艷全球，國際媒體更拿他與當年好萊塢性感男星「馬龍白蘭度」相提並論。從小學習柔道的他表示，自己是遵循李小龍「水的哲學」來演出該片。原來功夫高強的李小龍，哲學思想也非常深厚，他曾將演員比喻成「水」，強調「水入碗中成碗，入杯則成杯」，除一語道出溫柔如水的強勁力量，更點出演員「輔助導演完成作品」的職責所在。

湯姆梅西耶在《出走巴黎》大秀巨鵰、袒露第4點，犧牲可說淋漓盡致。談到震撼的吮指戳菊、大玩後門的戲，他則坦言，有種遊走被強暴邊緣的感覺。他起先有些猶豫，導演那達夫拉匹（Nadav Lapid）卻跟他說「男兒獻身沙場，演員獻身劇場」，讓他頓悟當個好演員，竟跟當個好戰士差不多（以色列男人要當兵），突然覺得很有趣。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

不只吮指戳菊令人震驚，湯姆梅西耶還被要求用母語（希伯來語）呻吟大喊「好爽啊！」、「我來這裡幹嘛？」既讓人震撼也有些於心不忍。但他卻在演完這場戲後徹底放鬆，還在地板上不停滾動、足足大笑了5小時。當看到導演充滿感動的神情，他知道自己「做到了」。

其實湯姆梅西耶在《出走巴黎》本來有一場「打手槍」的情慾戲，被攝影師要求手握生殖器時，竟下意識衝口而出「我不打手槍的」。原來「打手槍」是猶太民族的禁忌，猶太男孩從小睡覺更被強制規定「手要放在棉被外」。許多觀眾知情之後，就為他叫屈，還打趣說：「『手放在棉被外』真是個酷刑！」。

▲▼《出走巴黎》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《出走巴黎》奪下威尼斯影展金熊獎。（圖／海鵬提供）

梅西耶全裸演出《出走巴黎》，極品身材也躍為該片備受矚目的焦點。有趣的是，梅西耶並不愛健身房，「健身房會摧毀靈魂」，作為演員的他，希望身體更加靈活，現代舞反而助他練就了一身健美的身材。他毫不扭捏的敬業演出，一度被視為柏林影帝的強力人選，最後「不握老二」，反而當上老大、一舉奪下柏林影展最佳影片金熊獎、國際影評人費比西獎等兩項大獎。

《出走巴黎》描述一名渴望入籍法國的以色列帥男約亞夫（湯姆梅西耶 飾），前往巴黎尋夢卻慘遭洗劫。他雖幸運獲得一對富有情侶艾米勒（昆汀杜馬爾 Quentin Dolmaire 飾）與卡洛琳（露易絲謝維洛特 Louise Chevillotte 飾）的資助，三人卻意外發展出微妙的三角戀情。

《出走巴黎》將於7月26日全台上映。

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