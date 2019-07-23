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黃昊翔練舞扭傷「紫色瘀青腫一塊」　忍痛拍MV：回家躺了3天

▲▼黃昊翔拍攝新MV，找來王彩樺母女助陣 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲黃昊翔拍攝新MV，跳舞時慘受傷。（圖／無限美好文創娛樂）

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手黃昺翔推出首張全創作專輯《你在幹嘛》，主打歌《甜不辣》MV請到王彩樺母女同框演出，王彩樺直說：「我們都是台南小孩，他又帥又有才華，一定要挺一下！」黃昺翔用「甜不辣」來傳達故鄉台南的美食文化，也代表他對女生的審美觀，他也特別為《甜不辣》跳舞，在前置長達1個月、每天練舞3到5小時的過程中，不慎傷了腳踝，患處腫脹、充滿紫色瘀血，他拍攝當天共吃4顆止痛藥，強忍疼痛上場。

黃昺翔來自台南，「故鄉台南是美食之都，種植甘蔗，所以食物都甜甜的。」又笑說：「我愛吃甜，不愛吃辣，把『甜不辣』三個字拆開即可代表我的飲食偏好。此外也鼓勵女生們，可以純純的、甜甜的就好，不一定要很辣才得人喜歡。」黃昺翔自豪家鄉文化，也透過歌曲寫出他對女生的審美觀，歌曲《甜不辣》主要特色在於「不辣」兩字，人物設定是「台南人、自信而甜美的女生」，「所以就讓我想到同是台南出身，而且非常活潑甜美又自信自在的彩樺姊！」

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▲▼黃昊翔拍攝新MV，找來王彩樺母女助陣 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲王彩樺母女助陣 。（圖／無限美好文創娛樂）

當王彩樺知道阿翔為MV練舞，靈機一動提到大女兒亭亭也是舞蹈社，導演覺得很棒，馬上情商來個母女同框，分別扮演歌詞中提到的「東區大姊」和「西門町小妹」，阿翔透露亭亭文靜很有禮貌，主動打開話匣子問她《甜不辣》好不好聽，亭亭害羞說：「很好聽」，然後就拿出課本讀書，非常用功。

黃昺翔《甜不辣》MV花兩天拍攝，一天拍攝和王彩樺的母女戲，另一天則是拍跳舞。練舞導致腳踝嚴重受傷，痛到舉步維艱，經照X光片，醫生發現他的腳有某一塊骨頭長的比一般人還要大塊，導致腳筋平常就處於張力的狀態，所以運動起來比一般人更容易感到痠痛，「醫師就只開給我一條鎮痛凝膠，並叫我回家多泡熱水放鬆。」拍攝當天黃昺翔打落牙齒和血吞，強忍著痛跳舞，靠吃止痛藥硬撐，平均每4個小時吃一次，一整天拍下來共吃了4顆，他全神貫注在拍攝，收工後整個人癱了，苦笑說：「腳痛得無以復加，整整在家躺了三天！」

▲▼黃昊翔拍攝新MV，找來王彩樺母女助陣 。（圖／無限美好文創娛樂）

▲黃昺翔腳傷爆痛，在家躺4天。（圖／無限美好文創娛樂）

但黃昺翔總覺得過意不去，怕腳傷拖累團隊，「第一次在自己的MV拍攝現場，看到這麼多的工作人員都盡力在為我的音樂作品努力，覺得很感動，所以更想如期完成跳舞，才不辜負大家。」此外，印象最深刻的是，「拍攝時碰巧攝影棚冷氣壞掉，當天又是35度的高溫，大家一邊噴汗一邊工作、造型師不停的幫我補妝吹整頭髮，真的很辛苦！」

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