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6女團生死鬥《Queendom》名單確認！MAMAMOO參戰網崩潰

記者吳孟庭／綜合報導

南韓新綜藝節目《Queendom》日前公開主持人預告，演員李多熙霸氣登場，而現在參賽女團的6組名單也確定，竟有夯團MAMAMOO、AOA、前女團2NE1成員朴春等參戰，粉絲心情複雜留言：「MAMAMOO這麼忙了有需要參加？」、「AOA可能是最後合體了吧」。

▲MAMAMOO台北演唱會第一天。（圖／記者范綱儀攝）

▲MAMAMOO將參加女團生死鬥節目。（圖／記者范綱儀攝）

《Queendom》節目將找來6組女團同時回歸，競爭第一名的寶座，雖然日前一度傳出包含Gugudan、DIA等新生代女團會參加，但現在參賽者已確定了，名單列出來更驚人，包含人氣女團MAMAMOO、AOA、Lovelyz、Oh My Girl與(G)I-DLE，朴春則是裡面唯一的solo女歌手一起參戰。

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▲▼朴春將舉辦台北見面會。（圖／BingYoung娛樂 提供）

▲朴春是唯一參戰solo女歌手。（圖／BingYoung娛樂提供）

對於音源強者MAMAMOO粉絲來說十分兩難，有人認為「不用說就是MAMAMOO會贏吧？」，但也有人不解，「行程已經這麼忙，有需要參加這種比賽？」而唱紅《怦然心動》、《短裙》的AOA，已經時隔1年沒回歸，這將是前成員珉娥宣布退團後，首次以5人之姿合體，尤其她們即將屆滿出道7年，許多粉絲心痛，「這次可能是AOA最後一次回歸」。

澯美開Youtube頻道被罵。（圖／翻攝自AOA臉書）

▲AOA正紅時期有7人，現在只剩下5人。（圖／翻攝自AOA臉書）

除此之外，Lovelyz、Oh My Girl與(G)I-DLE都是聲勢向上的新生代女團，而朴春則是離開2NE1後捲土重來，看到此名單，網友擔心「這根本就是要讓粉絲互相吵架的節目」、「真的不理解為何MAMAMOO、AOA跟朴春要參加」等留言。《Queendom》目前預計8月底播出。

▼《Queendom》預告。（影片來源：YouTube Mnet Official）

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關鍵字

MAMAMOO, 朴春, AOA, Oh My Girl, Lovelyz, (G)I-DLE, Queendom, 李多熙, 日韓風

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