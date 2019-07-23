ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

保鑣遭爆「抓手臂硬推」又嗆：推她怎麼了？　Angelababy出面回應了！

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人Angelababy（楊穎）22日現身機場為了行程從成都飛往上海，穿著輕便低調笑容滿面，但因為實在太多人簇擁一度導致寸步難行。保鑣為了安全伸手抓住她的手臂似乎有往前推的動作，這讓在場粉絲相當不開心結果導致了衝突。

▲Angelababy擁有亮眼外型。（圖／翻攝自Angelababy微博）

▲Angelababy擁有亮眼外型。（圖／翻攝自Angelababy微博）

請繼續往下閱讀...

Angelababy在22日為了行程現身成都機場，雖然以白帽黑口罩遮臉還是難掩仙氣，見到小妹妹要求合照也是親切蹲下且些微拉下口罩，只要看見粉絲信就會一一收下，非常親民。不過在人群簇擁之下，保鑣為了安全抓住她手臂並引領往前，被粉絲拉手罵「你別推她好嗎？」

▲Angelababy現身機場吸引大批粉絲。（圖／視覺中國CFP）

▲Angelababy現身機場吸引大批粉絲。（圖／視覺中國CFP）

保鑣馬上回覆「我沒推她，怎麼了」，但現場粉絲還是喊著「你別推她」，被冤枉又必須保護藝人安全的狀況下，他心急地大聲解釋：「我在保護她！我推她什麼了？」但因為現場實在太吵，這段影片被上傳後有許多人以為保鑣說的是「我推她怎麼了」而爆氣。

▲保鑣抓Angelababy手臂被誤認為在推她。（圖／翻攝自買家張俊微博）

▲保鑣抓Angelababy手臂被誤認為在推她。（圖／翻攝自買家張俊微博）

對此，Angelababy當天不只上傳收到的所有禮物照片，還特別囑咐不要送禮物寫信就好，眼見事情越演越烈也跳出來緩頻：「可能是天太熱，大家都上火吧，降降溫，互相理解就好了。」同時上傳下雨的符號希望幫大家消消氣。

▲Angelababy擁有亮眼外型。（圖／翻攝自Angelababy微博）

▲Angelababy現身機場當天心情很好。（圖／翻攝自Angelababy微博）

▲Angelababy擁有亮眼外型。（圖／翻攝自Angelababy微博）

▲Angelababy微博全文。（圖／翻攝自Angelababy微博）

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

推薦閱讀

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動

Debbie解放比基尼「胸前挖巨洞」！　超兇半球掉出…網友全暴動

《玩命關頭9》演員9m高掉下來撞頭命危！　馮迪索爆哭「拍攝行程取消」

《玩命關頭9》演員9m高掉下來撞頭命危！　馮迪索爆哭「拍攝行程取消」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

男友家過夜堅持不洗！　蘿莉塔撐到他睡著「直接落跑」只為1件事…女網友超有感

反轉！宋慧喬爆「先提離婚」　韓記者態度突變：宋仲基也交很多圈內女友

「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

宋慧喬IG刪光宋仲基！　親宣布「贍養費和財產分割結果」

答應李榮浩求婚11天…楊丞琳爆懷孕！　鬆口回應了

《復仇者聯盟5》消失在片單中！漫威證實：《奇異博士2》就是了

Albee范乙霏馬甲「超巨北半球」炸出！　網友定格看：好透～

Jessica根本超有料！破尺度大解放「北半球被看光」網傻了：OMG

《不能是朋友》床戰袁艾菲！　26歲陳慕事後坦承「腦中都是另個男人的臉」

《炮仔聲》陳冠霖告別「我先離開一下」　拉行李打卡桃機…網哭：又消失了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Angelababy, 楊穎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 林俊傑改編《她說》致敬電影人！　行走CD又發功現神技
  2. 阿Ken鬆口曝和安心亞關係！　單身4年「可能沒愛過我」：祝福她和言承旭
  3. 鄭茵聲：從搞笑藝人轉歌手！　「我會彆扭，我需要克服」
  4. 保鑣遭爆「抓手臂硬推」又嗆：推她怎麼了？　Angelababy出面回應了！
  5. 孫燕姿出道20年推新單曲！　「親自譜曲」道盡對歌迷感謝
  6. 獨家回應／吳佩慈懷第四胎　向好友賈永婕取經生女偏方
  7. 童顏CP「激吻20秒」甜到爆！《親愛的》全集提前外洩…楊紫怒了
  8. 「史上最會賺」4星座！　天蠍天生帶財、TOP 1小心變月光族
  9. 田馥甄、陳珊妮長這樣！　「修成醫美臉」背後意義曝光
  10. 《有品位的她》女星宣布為愛引退才1年　老公爆詐欺被關

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366