保鑣遭爆「抓手臂硬推」又嗆：推她怎麼了？　Angelababy出面回應了！

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人Angelababy（楊穎）22日現身機場為了行程從成都飛往上海，穿著輕便低調笑容滿面，但因為實在太多人簇擁一度導致寸步難行。保鑣為了安全伸手抓住她的手臂似乎有往前推的動作，這讓在場粉絲相當不開心結果導致了衝突。

▲Angelababy擁有亮眼外型。（圖／翻攝自Angelababy微博）

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Angelababy在22日為了行程現身成都機場，雖然以白帽黑口罩遮臉還是難掩仙氣，見到小妹妹要求合照也是親切蹲下且些微拉下口罩，只要看見粉絲信就會一一收下，非常親民。不過在人群簇擁之下，保鑣為了安全抓住她手臂並引領往前，被粉絲拉手罵「你別推她好嗎？」

▲Angelababy現身機場吸引大批粉絲。（圖／視覺中國CFP）

保鑣馬上回覆「我沒推她，怎麼了」，但現場粉絲還是喊著「你別推她」，被冤枉又必須保護藝人安全的狀況下，他心急地大聲解釋：「我在保護她！我推她什麼了？」但因為現場實在太吵，這段影片被上傳後有許多人以為保鑣說的是「我推她怎麼了」而爆氣。

▲保鑣抓Angelababy手臂被誤認為在推她。（圖／翻攝自買家張俊微博）

對此，Angelababy當天不只上傳收到的所有禮物照片，還特別囑咐不要送禮物寫信就好，眼見事情越演越烈也跳出來緩頻：「可能是天太熱，大家都上火吧，降降溫，互相理解就好了。」同時上傳下雨的符號希望幫大家消消氣。

▲Angelababy現身機場當天心情很好。（圖／翻攝自Angelababy微博）

▲Angelababy微博全文。（圖／翻攝自Angelababy微博）

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