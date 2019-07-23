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《有品位的她》女星宣布為愛引退才1年　老公爆詐欺被關

記者吳孟庭／綜合報導

曾在韓劇《有品位的她》飾演小三與金喜善搶老公的32歲女星李泰林（이태임），去年突然為愛宣布引退，嫁給大12歲企業家，而且還是未婚懷孕。然而才新婚1年，丈夫就被爆詐欺股票遭起訴，判1年半徒刑，嗷嗷待哺的兒子瞬間沒了爸！

▲李泰林宣布引退。（圖／翻攝自李泰林IG）首圖大小

▲李泰林剛引退1年半，老公被爆詐欺。（圖／翻攝自李泰林IG）

根據韓媒報導，李泰林老公A某在2014年左右向某企業的多名股東遊說，「為了養股票價值將協助操縱市場行情。」涉嫌騙取巨額股票，在去年3月就遭到檢方起訴。雖然去年12月一審被判3年緩刑、4年有期徒刑，但在二審改判1年6個月徒刑定讞。

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然而李泰林就是在老公纏訟的去年3月，無預警於個人IG上宣告引退演藝圈，「在各種思考和苦痛之中渡過的日子，真的感到很疲累，我決定未來要過平凡的生活了，我不會忘記一直以來愛護支持著我的人，謝謝大家」。

▲▼ 「飆罵後輩韓女星」未婚懷孕！　為肚裡3個月寶寶毀約（圖／翻攝自IG）

▲李泰林曾在《有品位的她》與金喜善搶老公，事業終有起色卻突然宣布引退。（圖／翻攝自JTBC）

過沒幾天便被爆出李泰林其實已經懷孕3個月，孩子的爸是大她12歲的M&A企業家，連經紀公司都不知情，但隨即與她解約。據了解她已在去年9月產子，孩子都還沒滿周歲，爸爸就嘗到牢獄之災，短期內李泰林得獨自撫養幼兒。

李泰林另一件爭議，則是在2015年被爆在拍攝現場辱罵另一名女星金藝媛，但一開始爆出的事件中是她單方面辱罵，甚至講到「垃圾一樣的女人，稍微有名氣了就不知天南地北了是吧？」形象一夜之間崩塌。爾後對方也被爆其實有回罵髒話，雙方都有錯，金藝媛當時也因為該事件結束真人秀《我們結婚了》，但兩人的形象都一度跌到谷底。

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