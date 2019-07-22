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「兒子帶女人回家睡」媽媽氣到腿軟！　一看清女友長相…暴衝上床扯髮痛揍

記者李湘文／綜合報導

南韓YouTuber Coni（코니）以搞怪風格走紅，最近推出一系列「My Mom's Reaction」影片，藉由整型、夢遊、被gay告白等假狀況，拍下媽媽真實又爆笑的反應。他日前又想出鬼點子，假裝帶女友回家睡覺，還理直氣壯問「為什麼不行」，結果被媽媽氣到追著打！

▲Coni（코니）假裝帶女友回家睡，被媽媽痛揍。（圖／翻攝自Coni Instagram）

▲Coni常常整媽媽，偷拍對方的反應。（圖／翻攝自Coni Instagram）

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Coni事先設計好「事發現場」，把一雙高跟鞋放在大門口，確保媽媽一進門就會起疑心，接著安排男性友人戴假髮、背對房門睡在床上，打造出假的「跟女友同床而睡」的景象。

20分鐘後，Coni的媽媽走進房間，看到床上有2個人，果然嚇到後退3步，一時間驚訝得不知如何是好，只能先一巴掌打在兒子臉上，把人叫醒，小聲逼問旁邊的女生是誰。聽到兒子說是女友，她更是又驚又氣，聲音都大了起來：「你什麼時候有女朋友？她為什麼在你房間睡？」後來甚至氣到連話都說不出來。

▲Coni（코니）假裝帶女友回家睡，被媽媽痛揍。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

▲Coni假裝帶女友回家睡。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

面對憤怒的媽媽，Coni倒是一直保持淡定，一臉「這又沒什麼」的表情，反問對方「為什麼不行」、「她是我女朋友啊」、「有什麼不對嗎」、「妳不是希望我交女朋友嗎」，把媽媽堵得啞口無言。他安撫對方坐下，認真講起道理：「所以我哪裡做得不對？是因為我交女朋友？還是讓她來家裡？」試圖讓媽媽冷靜下來。

▲Coni（코니）假裝帶女友回家睡，被媽媽痛揍。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

▲Coni（코니）假裝帶女友回家睡，被媽媽痛揍。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

▲Coni跟媽媽溝通，但媽媽還是很氣。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

然而，媽媽還是覺得進度太快，質問Coni為什麼交往沒多久就把人帶回家睡，而且又沒有經過家長同意，聽到兒子連連反駁「不然我可以去她家睡嗎」、「這是我家，我為什麼不能帶女朋友來」，更是氣到腿軟站不起來，叫兒子馬上帶著女友滾出去。

▲Coni（코니）假裝帶女友回家睡，被媽媽痛揍。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

▲Coni媽終於知道「女友」真實身分。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

戲演到這裡，Coni終於揭開真相，嘴上對媽媽說「我把女朋友介紹給妳」，然後把一直躺在旁邊裝死的友人叫起來。當媽媽看清楚「女友」的臉，氣到當場扯下對方的假髮，更衝上床又踢又打，見兒子在旁邊開心大笑，也扯著頭髮抓過來痛揍好幾下，在混亂中結束這支影片。

▲Coni（코니）假裝帶女友回家睡，被媽媽痛揍。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

▲Coni媽痛揍「女友」。（圖／翻攝自YouTube／코니tv conitv）

這支影片紅到台灣，有網友驚嚇「好可怕的媽媽」、「以後絕對會是個惡婆婆」，但也有人認為很真實很可愛。另外，來自各國的網友也在YouTube討論起不同國情，德國人回應「我父母會馬上走出去，並且說抱歉打擾我們」、瑞士人則說「我爸媽會為她做早餐」，還有美國爸爸幽默表示「當我發現事情真相，我會叫兒子重新布置，再嚇他媽一次」。

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