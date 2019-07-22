潛到30公尺海底…呼吸管突壞掉！　李現絕望「一口氣都沒有」留下驚悚印記

記者李湘文／綜合報導

大陸男星李現主演電視劇《親愛的，熱愛的》，成為近期討論度最高的螢幕男神，連過去的故事都被翻出討論。他在腳踝上有個海浪刺青，雖然看起來漂亮，但其實背後有個可怕的故事，竟是為了記住自己差點死在海裡。

▲李現曾在考潛水證時經歷危險。（圖／翻攝自微博／李現ing）

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李現曾在採訪中透露，因為在內陸長大，18歲以前都沒看過海，加上近年拍了電視劇《河神》，對於海、河總有種特別的情愫。為此，在拍完《河神》之後，他獨自跑去泰國普吉島考潛水證，沒想到就在這趟旅途中，差點意外命喪海下。

▲李現曾在戲裡扮演深諳水性的小河神，現實中卻差點命喪海裡。（圖／翻攝自微博／河神系列劇）

當時，李現跟其他夥伴一起潛到海下的沉船，繞了一圈，在氧氣只剩下四分之一、準備回到海面上時，卻突然發現2根呼吸管都壞了，「在水下30米，一口氣都沒有，當時特別恐懼，腦子飛速運轉，就用最後一口氣游到老師那裡。」

▲李現在身上刺青，用海浪圖案警惕自己。（圖／翻攝自微博）

所幸，李現及時游到老師身邊，匆匆搶過對方給的呼吸管，救回自己一條命。他事後想起來仍心有餘悸：「那個過程很絕望，有點像你在跳傘後，發現傘包根本打不開。」他後來在身上刺青，選用海浪圖案，就是為了記住這個從鬼門關前走過的經歷。