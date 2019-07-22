咖啡灌腸減肥　許聖梅體驗下場慘⋯爆藝人用到肛門復健

記者許逸群／台北報導

高點綜合台法律談話節目《震震有詞》討論「最奇怪的減肥方法」，從吞蟲卵到在舌頭上縫塑膠片，讓主持人謝震武律師聽得十分訝異。由於網路資訊十分發達，許多民眾上網搜尋各類減重秘方，謝震武也提醒觀眾若散佈不實偏方，將會涉及法律刑責。

▲《震震有詞》討論各種偏方減肥法。（圖／和展影視提供）

資深媒體人許聖梅分享體驗過的減肥偏方，像是學濱崎步吃貓食、吃過蠶寶寶糞便，主持人謝震武律師問：「味道如何？」許聖梅竟回答「有甘甜味」，讓謝震武律師覺得不可思議。許聖梅也分享，有人為減肥竟然吞蟲卵把養分吃光，最後連腸子也被吃掉，甚至得了猛爆性肝炎。

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▲許聖梅體驗過許多種減肥方式。（圖／取自許聖梅臉書）

演藝圈曾流行「咖啡灌腸減重」，許聖梅體驗過後的後果卻是嚴重便秘，營養師宋明樺說：「應該是利用咖啡因、酸類會刺激腸道蠕動的原理，但若用灌腸方式，破壞大腸蠕動反而沒法排便。」許聖梅說，某製作人嘗試咖啡灌腸減重竟然弄破直腸，還有藝人最後是得做肛門復健。

醫藥記者全嘉莉說，有選美皇后為了阻止吞嚥以及降低舌頭的味覺而達到減肥效果，把郵票大小的塑膠片縫在舌頭上，因此1個月瘦了10多公斤，經過新聞報導造成趨之若鶩的風潮，後來有許多醫師發表聲明反對及提出警告才遏止歪風。