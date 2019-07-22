《聲林之王2》宣傳片出爐　驚見千萬點閱級歌手參賽

記者許逸群／台北報導

讓人期待已久的《聲林之王2》將於8月23日首播，宣傳片也於今（7月22日）正式出爐，影片中紀錄了7場實地海選的過程，以及部分選手的介紹，最後再請23歲的素人選手「警察」柯政宏來喊話：「不能說我是素人，我就真的吃素！」象徵平均實力極高的《聲林2》即將開戰！

▲《聲林之王2》將在8月23日首播。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》從海選至今締造不少話題，眾多實力派選手現身，舉凡甫入圍金曲獎最佳新人的王艷薇、曾與周湯豪參加同期《中國新說唱》的饒舌歌手屁孩、男團GTM成員潘君侖、一鳴驚人的11歲小妹妹法蒂瑪若亞，選手陳忻玥的單曲《煙幕》更是在網路締造1千5百萬流量，「我是個想用歌聲還有吉他 證明自己活過的人。」

請繼續往下閱讀...

▲▼實力派選手眾多。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》網羅各地好聲音，包含馬來西亞、韓國、大陸、香港，甚至還有加勒比海都有選手參賽，而《聲林2》日前首次錄影，第一集就邀請來陶晶瑩、周湯豪與劉雋擔任飛行導師，陣容浩大，且首席導師蕭敬騰與林宥嘉也已預告，人氣超旺的王嘉爾已經確定會擔任節目的飛行導師，讓許多粉絲相當期待。

▲▼素人實力不容小覷。（圖／ETtoday）

《聲林之王2》8月23日起每周五晚間9點於ETtoday新聞雲主站、粉絲團、YouTube、App全平台播出，周六晚間8點中天綜合台，周日晚間8點台視播出；『馬來西亞』每周五晚間9點在Astro Go、On Demand，周六晚間6點於AEC、AEC HD頻道播出；『新加坡』每周五晚間9點於E-City都會台播岀；『美洲』美西時間周六晚間8點東森美洲新聞台播岀。」中天、台視現正持續熱播《聲林之王1》。

▲素人可不是吃素的喔！（圖／ETtoday）

●最新消息都在這：聲林之王官網入口



●想找人一起大聊「聲林之王」就到官方社團