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泰版《犀利人妻》印證「演小三必得獎」　混血辣模「勾姊夫共浴」破尺度奪女配角

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《犀利人妻》2010年播出時造成全台轟動，隋棠、溫昇豪詮釋貌合神離的夫妻，老公出軌朱芯儀扮演的遠房表妹，心碎離婚重新追求新人生，最後和宥勝發展新戀情，電視劇紅到拍攝電影版《犀利人妻最終回：幸福男·不難》，票房大破1.5億台幣。該劇2018年被翻拍泰版，不但創下收視奇蹟，更助攻扮演小三的女演員勇奪權威大獎「皇家戲劇獎」最佳女配角。

▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲台灣神劇《犀利人妻》被泰國翻拍創高收視，現在泰版還得獎了。（圖／翻攝自YouTube／One31）

泰國2018年翻拍台劇《犀利人妻》，找來螢幕情侶納瓦君拉納拉（Pong）、楠迪宗拉維蒙（Bee）演「安真」、「瑞凡」，其中關鍵的「表妹小三」，找來瑪麗吀琳珥（Marie）飾演，泰版劇情更灑狗血，除了還原台劇經典橋段「公園渣吻」，加上廚房勾引姊夫、開房偷情、共浴激吻等打破電視劇尺度，後來發瘋求正宮讓老公，被當作拖把拉出門，惡女下場淒慘，灑狗血手法令觀眾又罵又叫好。

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▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲泰版小三表妹是由泰德混血辣模Marie演出。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Marie破尺度演出，勾引姊夫上床。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Marie戲裡共浴姊夫，小三行徑激怒全國觀眾。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Marie故事後半段發狂，被正宮當拖把轟出門。（圖／翻攝自YouTube／One31）

瑪麗吀琳珥（Marie）現年27歲，是泰德混血兒，模特兒轉戰戲劇圈，高顏值演出「表妹小三」，人氣、知名度一口氣漲到最高點，並入圍第10屆皇家戲劇獎，21日舉行頒獎禮，更憑小三演技勇奪最佳女配角，也是該劇入圍6項大獎中，唯一的得獎者。巧合的是，台版《犀利人妻》當年也入圍第46屆金鐘獎，朱芯儀扮演的小三勇奪最佳女配角，該劇同時拿下節目行銷獎，相隔9年，神劇也助攻泰版得獎啦！

▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲Marie奪皇家戲劇獎最佳女配角，是泰版《犀利人妻》唯一得獎者。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼泰版《犀利人妻》印證演小三必得獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲《犀利人妻》小三必得獎！朱芯儀和Marie都得女配角獎。（圖／翻攝自《犀利人妻》部落格、Marie IG）

皇家戲劇獎是泰國影視圈中三大權威獎項之一，為了鼓勵電視、廣播優秀人才創立，每年從電視、廣播業界選出入圍者，並透過公開的評分項目，評選出得獎者，因此被視為含金量高的獎項。

第10屆皇家戲劇獎競爭特別激烈，除了泰版《犀利人妻》，另一部造成社會現象的《天生一對》入圍9項大獎，最後抱走最佳電視劇、最佳女主角瑞妮坎彭（Bella）、最佳電視劇本，主題曲《天生一對》拿下最佳歌曲，共計4項大獎。

▲▼泰劇《天生一對》。（圖／翻攝自泰網）

▲泰劇《天生一對》紅到讓曼谷變空城，得第10屆皇家戲劇獎4項大獎成贏家。（圖／翻攝自泰網）

▲▼泰國第10屆皇家戲劇獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲《天生一對》女主角Bella，奪第10屆皇家戲劇獎最佳女主角。（圖／翻攝自YouTube／One31）

另一部得獎熱門作品是《酒店風雲》，該劇找來限定男團「9X9」共同演出，詮釋泰國華人大家族的悲歡離合，最終得到最佳導演，最佳男配角是朋抔里拉塔納卡鄒（Tor Thanapob），最佳男主角賽克賽特唐通（Tang Saksit Tangthong），共計3大獎項。其中Tor是第9屆視帝，現在又得第10屆最佳男配角。

▲▼泰國第10屆皇家戲劇獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲泰國第10屆皇家戲劇獎，最佳男主角是《酒店風雲》的Tang。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲▼泰國第10屆皇家戲劇獎。（圖／翻攝自YouTube／One31）

▲泰國第10屆皇家戲劇獎，最佳男配角是《酒店風雲》的Tor。（圖／翻攝自YouTube／One31）

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