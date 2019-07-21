任達華右手傷勢嚴重！　「4指神經受損」愛妻琦琦求二度開刀

記者陳芊秀／綜合報導

港星任達華20日出席活動時遭人捅刀，造成腹部，右手受傷，攻擊男子被警方逮捕後坦承故意傷害。他連2天接受手術治療，21日傳出右手傷勢嚴重，重新手術是為了重新接神經，可否恢復如同往常一樣活動受到關注。

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▲任達華遭人捅傷，20日深夜返港就醫。（圖／CFP）

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據港媒《東網ON.CC》報導，任達華腹部和右手4指遭到歹徒割傷，20日被送往中山火炬開發區醫院，同時接受腹部和手部的手術，當晚回香港轉入港安醫院。他21日一早再進行手部手術，原因是妻子琦琦擔心要求的，而且右手是主要活動部位，加上經常接拍多部動作電影，更怕影響日常生活的活動能力，因此再次接受手術，檢查右手受損神經接駁情況，第二次手術進行2小時，確定神經狀態順利，目前仍持續在加護病房觀察。

▲任達華右手傷勢嚴重，家人擔心影響動作片演出，甚至是日常生活。（圖／翻攝自微博／琦琦是我）

琦琦透過微博曬出照片，家人圍在病床旁守候，伸出五隻手緊握著任達華一人的手，「我們家人會陪伴華哥一起加油，謝謝大家關心和問候。」她和老公結婚22年，育有一個女兒任晴佳，20日得知丈夫出意外，立刻放下原定行程趕到。

▲琦琦陪伴任達華身邊，曬出照片照平安。（圖／翻攝自微博／琦琦是我）

▲任達華和琦琦結婚22年。（圖／翻攝自微博／琦琦是我）

任達華主演電影《小Q》原本排定7月25日上映，因為突然遭人持刀攻擊，接下來的宣傳行程全數喊卡，劇組公開聲明譴責暴力。經紀人霍汶希透露電影、廣告工作目前得暫時停工。

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