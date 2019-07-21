影／黃河大崩壞「剪刀狂戳」變態邪笑！《最乖巧的殺人犯》預告嚇壞網友

記者洪文／綜合報導

黃河主演新片《最乖巧的殺人犯》21日發布首支預告，影片中原本羞澀靦腆的他，一轉眼卻露出陰險兇惡的可怕神情，彷彿內心藏有個性邪惡另一面，更涉入一場血腥殘忍的謀殺案，極端反差引發影迷議論，紛紛驚呼「影帝怎麼了？」

▲《最乖巧的殺人犯》劇照。（圖／安澤映畫提供，以下同）



請繼續往下閱讀...

《最乖巧的殺人犯》描述的阿南（黃河 飾）成長在生活窮困的單親家庭，乖巧且又體貼媽媽的他，每天在家幫忙照顧失智的爺爺，並在動漫卡通「波比達」中找到情感寄託，更因此結識了一群志同道合的夥伴。沒想到有天流氓叔叔突然回來，還發現爺爺戶頭裡的巨額存款後，原本平靜的生活都開始變了調。

黃河在《最乖巧的殺人犯》扮起狂熱動漫粉絲，但他原本樂觀開朗的形象，一到家看見親戚時卻翻臉比翻書還快，天真無辜的眼神瞬間帶有病態殺氣，兩種氣質天差地別，讓人看得不寒而慄，而他大膽崩壞形象的演出，也精彩詮釋了角色內心瘋狂、殘忍的黑暗面，堪稱從影以來最具挑戰的角色。

《最乖巧的殺人犯》由導演莊景燊執導，並由廖柏茗、王莉雯共同編劇。全片藉一場謀殺事件勾勒出社會亂象，不僅有年輕人對未來規劃不知所措、求學時飽受同儕排擠的情況，更有家庭成員間複雜的人情壓力、爭產問題，可說是台灣家庭在大銀幕上的寫實縮影。

除了反映現實問題之外，《最乖巧的殺人犯》更以時下年輕人風靡日本動漫、地下偶像的現象為背景，透過虛構的動漫角色與男主角建立起堅定的夥伴感情，也藉鏡頭捕捉了動漫粉絲定期聚會、分享消息的獨特社群文化，完全顛覆過去媒體多對動漫次文化誤解、剝削的情況，讓年輕群族不再被貼標籤。

▲《最乖巧的殺人犯》海報。（圖／安澤映畫提供）



特別的是，《最乖巧的殺人犯》中首次登場的動畫卡通「波比達」，其實是導演特別找來專業團隊打造，在電影開拍前便借鏡日本動畫卡通，設計出超萌外型十分療癒人心。劇組為了豐富波比達的角色背景，竟完整製作出動畫影集及系列周邊產品，從衣服、娃娃、樂高積木，甚至連大型布偶裝都在片中出現，逼真程度絲毫不遜色於現實中的動畫作品，如此對細節的認真經營，也讓這個虛構的可愛角色更加真實、增添說服力。

《最乖巧的殺人犯》將於8月30日全台上映。