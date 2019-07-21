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蜘蛛女Zendaya其實超會唱！迪士尼、《大娛樂家》都有她

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文 / Daniel C.1

在《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man: Far From Home）中飾演獨立、聰明又傲嬌性格的蜜雪兒瓊斯（Michelle Jones，簡稱MJ）的千黛亞（Zendaya），想必近幾年觀眾對她並不陌生。從迪士尼《舞動青春》（Shake It Up），到《大娛樂家》（The Greatest Showman）的空中飛人，再到HBO美劇《亢奮》（Euphoria）的女主角，能歌善舞又會演戲的她，早已成為好萊塢炙手可熱的明日之星，一起來看看這位23歲的超級新星10年來的音樂之旅吧！

千黛亞自2010年至2013年，演出迪士尼情境喜劇《舞動青春》的主角之一Rocky Blue，並且參與三張原聲帶的單曲演唱，其中與另一位女主角貝拉索恩（Bella Thorne）合唱的〈Watch Me〉，狹帶著龐大的青少年觀眾群，在告示牌熱門單曲榜上拿下第86名，並且獲得美國唱片業協會（RIAA）的黃金認證（售出超過50萬張），順勢將千黛亞的人氣帶往一波高峰。

《舞動青春》結束後，千黛亞於2013年發行首張同名專輯《Zendaya》，首波主打〈Replay〉可說是千黛亞音樂生涯至今成績最好的單曲，不但在告示牌單曲榜上打進前40，更獲得RIAA的白金認證（售出超過100萬張），MV也超過1億人次觀看。專輯《Zendaya》也在告示牌專輯榜上來到第51名，並於日後舉行北美巡演，音樂事業前程似錦。

2015年時，千黛亞參與由接招合唱團（Take That）主唱蓋瑞巴洛（Gary Barlow）所策劃的概念專輯《尋找新樂園》（Finding Neverland The Album），描寫童話人物彼得潘的誕生過程，重新詮釋經典電影和音樂劇的主題。其中千黛亞所演唱的〈Neverland〉更被相中成為首支單曲，在她細膩的感情下唱出新樂園的精神，被網友大讚擁有迪士尼公主的完美聲線。

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而近期千黛亞被全球觀眾注目的重要轉捩點，絕對是在《大娛樂家》裡飾演空中飛人Anne Wheeler。劇中他與柴克艾弗隆（Zac Efron）對唱一曲〈Rewrite The Stars〉可說是風靡全球青年男女，在美國與英國都拿到白金認證，粉絲爭相翻唱，也為千黛亞贏得一座青少年票選獎，再創另一波事業高峰。

千黛亞去年也開始涉足動畫電影，包括為《媽媽咪鴨》（Duck Duck Goose）和《小腳怪》（Smallfoot）的主角配音，後者她不僅與查寧塔圖（Channing Tatum）、詹姆士柯登（James Corden）等大咖合作，更為電影獻唱主題曲〈Wonderful Life〉，再度展現美麗嗓音，網友一致好評，直說只要有千黛亞在的地方絕對都是亮點。

另外，千黛亞也常常客串大明星的MV來增加自己的曝光度，包括泰勒絲（Taylor SWift）的〈Bad Blood〉、碧昂絲（Beyonce）的〈All Night〉和火星人布魯諾（Bruno Mars）的〈Versace On The Floor〉，通通都是超夯神曲，造型與角色在這些MV裡也十分多變，令人驚豔於千黛亞融入不同角色的實力。

音樂能量滿點的她，想必在日後還會推出更多令人期待的新曲，說不定經過這幾年的淬煉後，千黛亞很快就能將第二張專輯帶來跟大家見面了！

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