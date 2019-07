蜘蛛女Zendaya其實超會唱！迪士尼、《大娛樂家》都有她

文 / Daniel C.1

在《蜘蛛人:離家日》(Spider-Man: Far From Home)中飾演獨立、聰明又傲嬌性格的蜜雪兒瓊斯(Michelle Jones,簡稱MJ)的千黛亞(Zendaya),想必近幾年觀眾對她並不陌生。從迪士尼《舞動青春》(Shake It Up),到《大娛樂家》(The Greatest Showman)的空中飛人,再到HBO美劇《亢奮》(Euphoria)的女主角,能歌善舞又會演戲的她,早已成為好萊塢炙手可熱的明日之星,一起來看看這位23歲的超級新星10年來的音樂之旅吧!

千黛亞自2010年至2013年,演出迪士尼情境喜劇《舞動青春》的主角之一Rocky Blue,並且參與三張原聲帶的單曲演唱,其中與另一位女主角貝拉索恩(Bella Thorne)合唱的〈Watch Me〉,狹帶著龐大的青少年觀眾群,在告示牌熱門單曲榜上拿下第86名,並且獲得美國唱片業協會(RIAA)的黃金認證(售出超過50萬張),順勢將千黛亞的人氣帶往一波高峰。

《舞動青春》結束後,千黛亞於2013年發行首張同名專輯《Zendaya》,首波主打〈Replay〉可說是千黛亞音樂生涯至今成績最好的單曲,不但在告示牌單曲榜上打進前40,更獲得RIAA的白金認證(售出超過100萬張),MV也超過1億人次觀看。專輯《Zendaya》也在告示牌專輯榜上來到第51名,並於日後舉行北美巡演,音樂事業前程似錦。

2015年時,千黛亞參與由接招合唱團(Take That)主唱蓋瑞巴洛(Gary Barlow)所策劃的概念專輯《尋找新樂園》(Finding Neverland The Album),描寫童話人物彼得潘的誕生過程,重新詮釋經典電影和音樂劇的主題。其中千黛亞所演唱的〈Neverland〉更被相中成為首支單曲,在她細膩的感情下唱出新樂園的精神,被網友大讚擁有迪士尼公主的完美聲線。

請繼續往下閱讀...

而近期千黛亞被全球觀眾注目的重要轉捩點,絕對是在《大娛樂家》裡飾演空中飛人Anne Wheeler。劇中他與柴克艾弗隆(Zac Efron)對唱一曲〈Rewrite The Stars〉可說是風靡全球青年男女,在美國與英國都拿到白金認證,粉絲爭相翻唱,也為千黛亞贏得一座青少年票選獎,再創另一波事業高峰。

千黛亞去年也開始涉足動畫電影,包括為《媽媽咪鴨》(Duck Duck Goose)和《小腳怪》(Smallfoot)的主角配音,後者她不僅與查寧塔圖(Channing Tatum)、詹姆士柯登(James Corden)等大咖合作,更為電影獻唱主題曲〈Wonderful Life〉,再度展現美麗嗓音,網友一致好評,直說只要有千黛亞在的地方絕對都是亮點。

另外,千黛亞也常常客串大明星的MV來增加自己的曝光度,包括泰勒絲(Taylor SWift)的〈Bad Blood〉、碧昂絲(Beyonce)的〈All Night〉和火星人布魯諾(Bruno Mars)的〈Versace On The Floor〉,通通都是超夯神曲,造型與角色在這些MV裡也十分多變,令人驚豔於千黛亞融入不同角色的實力。

音樂能量滿點的她,想必在日後還會推出更多令人期待的新曲,說不定經過這幾年的淬煉後,千黛亞很快就能將第二張專輯帶來跟大家見面了!

►►追蹤西音大大IG,給你滿滿的西洋音樂能量