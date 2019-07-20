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李昇基因「他」吃醋！裸體粉狂叫　呼籲：請停止妳們的想像！

記者吳孟庭／台北報導

南韓男神李昇基正在台灣舉辦粉絲見面會，透露最近愛犬「Perro」比他還紅，直呼粉絲送狗狗的禮物已經要佔據到他的主臥室了，「牠衣服都要比我多，但我都沒有收到禮物。」見面會上曝光他拍新戲裸身淋浴的養眼幕後，看到大家尖叫，他趕緊阻止粉絲腦補，「請大家把想像力降低一點」。

▲▼李昇基見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基在台舉辦見面會。（圖／記者張一中攝）

李昇基今（20日）晚在台北國際會議中心（TICC）第四度舉辦粉絲見面會，穿著全身白衣，彷彿白馬王子降臨，以他最經典的夯曲《因為是我的女人》開場，坐下後因為要調整麥克風，稍微把領子拉低全場就尖叫，他開玩笑逗大家說，「以為我要脫衣服嗎？其實沒有！」

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台灣粉絲好像都很愛看他的肉體，現場曝光多支李昇基已拍攝好的電視劇《VAGABOND》影片花絮，有一幕是他裸著上半身淋浴，展現壯碩的胸肌、寬廣的肩膀以及粒粒分明的腹肌。

▲▼李昇基見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基裸身粉絲就狂叫，呼籲請停止你們的想像。（圖／記者張一中攝）

他表示一直都有在運動維持身材，這時粉絲聽了就像發瘋一樣狂吼，他看到反應趕緊阻止台下，「請大家把想像力降低一點，一直保持著這個身材也是對身體不好的。」強調不要想著他的裸體模樣。

粉絲反應果然超誠實，在新劇中他有留著金髮的造型，問到帥不帥氣？台粉卻反應超冷淡，讓李昇基苦笑，「最近偶像跟粉絲的關係不一樣了，粉絲不喜歡的話會很明確說不喜歡。」他當場徵詢粉絲意見，留褐色髮色OK嗎？亮褐色呢？帶紅色、綠色或是藍色呢？粉絲對白髮OK，但他卻不喜歡。最後達成共識，「我只能留黑髮跟深褐色」。

▲▼李昇基見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基粉絲很誠實，不喜歡他留亮色髮型也直說。（圖／記者張一中攝）

由於《VAGABOND》在9月底就要播出，李昇基被問到收視率壓力，他回應，「35%是因為那天過生日亂講的，不過我個人希望自己今年能有一部超過30%收視率的作品。看到裸身畫面的反應，相信粉絲一定會非常喜歡這部戲劇。」

不過最近有一位李昇基的親密家人，鋒頭似乎快要搶過他自己，那就是他的愛犬Perro，他話鋒一轉說，「要拜託大家的一件事就是，目前要保管Perro禮物的空間已經快不夠了，Perro可能要來用我的主臥室了，我會好好照顧牠不會讓牠餓肚子，過多的物品就請大家克制一下。」

▲李昇基與愛犬。（圖／翻攝自李昇基IG）

▲李昇基抱怨愛犬都要比他還紅了。（圖／翻攝自李昇基IG）

被問到是否吃狗狗的醋？李昇基雖然否認，但問到最近的禮物是不是比狗狗收到的還少，他毫不猶豫抱怨，「我的部分幾乎都沒有（收到）！看到牠的禮物甚至想過要不要多養幾隻狗，我看他衣服都要比我還多了！」

另外李昇基邀請還邀請親朋好友錄製影像幫他的見面會加油，包含女神級孫藝真、朴敏英、IU、秀智，到《家師父一體》的成員、申成錄、EXO世勳、FTISLAND李洪基及女團IZ*ONE等，展現業界超高人緣！

▲▼李昇基見面會。（圖／記者張一中攝）

▲李昇基見面會超時1小時，給粉絲滿滿福利。（圖／記者張一中攝）

第二段李昇基更驚喜出現在觀眾席，讓粉絲全都離開座位，就是想摸到歐巴。最後與粉絲互動，慶祝出道15周年，演唱《重返》、《刪除》、《一起去旅行吧》等歌曲，共超時將近1小時，給粉絲滿滿福利，結束長達將近2個半小時的台北粉絲見面會。

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