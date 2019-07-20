任達華身世遭起底！　警察爸遭「發狂同僚射殺」

記者傅家妤／綜合報導

港星任達華20日遭陌生男子刺傷送醫，稍早大陸中山市警方出面證實，該名嫌犯已認罪，是故意傷害任達華，精神鑑定報告也證實了他患有偏執型精神分裂症（俗稱妄想症）。其實任達華擔任警察的父親任錦球，當年也是因為遭精神失常同事射傷，最後送醫傷重不治身亡。

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▲任達華出身警察世家，父親、哥哥都是警察。（圖／翻攝自微博／任達華）

任達華出身警察世家，父親任錦球與哥哥任達榮都是擔任警察，任錦球在1969年擔任在水警輪上執勤時，同袍李秀成疑因被嘲笑「戴綠帽」，突然發狂用槍掃射船上的同事，船上10人全中槍，造成2死8傷，而任錦球就是其中一位犧牲者，隨後李秀成也被判入精神病院服刑。

在父親去世時，任達華年僅14歲，而比他年長2歲的哥哥任達榮，已經立志成為警察，在高中畢業後便考進警校，如願當上警察，1996年成為總警司，11年後成為警務處副處長，9年前退休。

▲任達華過去是以模特兒身分出道。（圖／翻攝自IG／任達華）

雖然沒有跟著父親、哥哥腳步，任達華在演藝圈也闖出了自己的一片天，向來形象良好的他，以模特兒身分出道，機緣巧合下被簽進香港無線電視台當演員，多年來他也眼出過不少警察的角色，2004年甚至憑藉著《PTU》警長一角，奪下「香港電影金紫荊獎」最佳男主角獎項。

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