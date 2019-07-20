《科學小飛俠》電影版要來了！《復仇者4》導演計畫翻拍「真人版」

記者洪文／綜合報導

日本動畫《科學小飛俠》（Battle of the Planets）確定翻拍電影版！《復仇者聯盟：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）20日出席SDCC聖地牙哥動漫展證實，兩人正在參與籌備製作，「如果拍成電影版，我們將親自執導！」

▲經典動畫《科學小飛俠》。（圖／翻攝自網路，以下同）



《科學小飛俠》是一個科幻英雄的動畫，最早自1972年播映，描述一群5個少男少女組隊，共同對抗邪惡組織「惡魔黨」，在台灣是屬於5、6年級生的童年回憶。其中「一號鐵雄」擔任隊長，個性冷靜沉著，外白內紅的披肩、藍色長靴，就像一隻白鳥，面對各種艱難戰鬥都永不屈服，最令觀眾印象深刻的台詞，莫過於尋找好友大明時曾說：「各位！找到吐血為止都要繼續找下去！」此外還有「到死都要在一起」、「這是賭上性命的事」等許多熱血催淚台詞，是日本動漫人物中講過許多名言的角色之一。

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導演羅素兄弟坦言，小時候每天放學都要趕回家看《科學小飛俠》的卡通，是他們童年很重要的電影。《科學小飛俠》電影版仍在開發階段，還沒有編劇撰寫劇本，目前以動畫電影為主，未來可能發展成為「真人版」，他們說：「如果拍成電影版，我們將親自執導！」消息一出，許多粉絲相當期待。