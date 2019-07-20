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《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟下一部片！《蜘蛛人》湯姆霍蘭德「首部限制級電影」　

記者洪文／綜合報導

《復仇者聯盟：終局之戰》導演羅素兄弟（Russo Brothers）確定與「蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）再度合作，執導一部全新限制級電影《Cherry》。他們在20日出席SDCC聖地牙哥動漫展證實消息：「它拍完將是R級（美國限制級），這是湯姆霍蘭德有史以來最黑暗的電影！」

▲▼導演羅素兄弟出席SDCC聖地牙哥動漫展《復仇者聯盟4》導演講座。（圖／達志影像）

▲導演羅素兄弟出席SDCC聖地牙哥動漫展《復仇者聯盟4》導演講座。（圖／達志影像）

導演羅素兄弟預計10月開拍《Cherry》，該片改編自Nico Walker真實故事的同名小說，「蜘蛛人」湯姆霍蘭德將演出一名出身富裕家庭的男子，因擔任軍醫前往伊拉克戰場，卻患上嚴重未確診的創傷後壓力症候群，回家後沈迷毒品與鴉片，最後開始欠債，因而搶劫超過10家銀行。

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談及拍攝《Cherry》的原因，導演喬羅素坦言：「這是關於吸毒成癮與鴉片危險的故事，我們看完非常感動，這對我們來說是非常私密的電影，寫這本書的作者就在我們成長的城市，跟我們經歷了同樣的成長生活，但是人生卻是不同的經歷。」

導演安東尼羅素則表示：「它拍完會是『限制級』，而且是湯姆霍蘭德有史以來最黑暗的電影。」同時，他也預先給予所有喜愛他們的漫威粉絲有個心理準備，「這是一個複雜且深沉的電影，表面上並沒有漫威電影那樣歡樂，但這是應該要被講出來的故事。」

▲▼《蜘蛛人：離家日》劇照。（圖／索尼影業提供）

▲湯姆霍蘭德新片《蜘蛛人：離家日》票房創下新高。（圖／索尼影業提供）

除了《Cherry》以外，導演羅素兄弟確定與《黑豹》反派「齊爾蒙格」麥克B喬丹（Michael B. Jordan）合作，再度翻拍1968年經典電影《龍鳳鬥智》（The Thomas Crown Affair）（1999年首次重拍《天羅地網》），故事描述一名身為富翁的名畫小偷與保險公司的女探員之間的鬥智鬥力以至愛情遊戲。

導演羅素兄弟坦言，《龍鳳鬥智》、《天羅地網》兩種版本都很喜歡，而這次他們主要擔任製片的角色，而《怒火地平線》、《暴走曼哈頓》編劇馬修邁克爾卡納漢（Matthew Carnahan）將撰寫劇本，帶來全新版本的詮釋。兩人相當興奮，並且不斷誇讚麥克B喬丹無庸置疑是該世代最棒的演員之一。

▲▼麥可B喬丹演出《金牌拳手：父仇》。（圖／翻攝自IMGaram／翻攝自《金牌拳手：父仇》預告）

▲麥可B喬丹不僅在《黑豹》演出反派表現亮眼，又在《金牌拳手：父仇》擔綱男主角。（圖／翻攝自IMGaram／翻攝自《金牌拳手：父仇》預告）

不只如此，導演羅素兄弟宣布，正在製作電影版《科學小飛俠》（Battle of the Planets），如果最後確定拍成「真人版」，他們就會親自執導。同時，兩人也在製作亞馬遜改編自漫畫的影集《Grim Jack》以及Netflix改編自知名桌遊的動畫影集《魔法風雲會》（Magic The Gathering）。

至於何時回歸拍攝漫威電影？導演喬羅素說：「我們跟漫威合作的過程一直都是很棒的創作時光之一，我們很想再次跟漫威繼續合作，也許就是把『秘密戰爭』改編上大銀幕了，那是我們年輕時最愛的漫畫故事，當我12歲時候，可以一直坐下來讀它。」被問到「秘密戰爭」應該拍多大？他們笑說：「我不知道，也許6部才夠！」

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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