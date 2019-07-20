李昇基新韓綜合作劉以豪超擔心：可能1hr都在看我們比手畫腳？

記者吳孟庭／台北報導

南韓男神李昇基第四度來台舉辦粉絲見面會，他最近和台灣又多一個緣分，就是和劉以豪一起合作新韓綜，他讚賞對方是台灣最棒的藝人，非常期待一起拍攝，但很擔心語言上無法溝通，「觀眾可能1個小時都在看我們比手畫腳吧！」

▲李昇基即將和劉以豪合作，最擔心要對話。（圖／記者張一中、黃克翔攝）

李昇基今（20日）晚即將在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會，下午先召開記者會，被問到即將與劉以豪合作，他不方便多說，但大讚劉以豪是「台灣最棒的明星，非常期待和他合作，因為現在不能預先暴雷，不過請期待我們展現的兄弟情，以及與粉絲的互動。」

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但李昇基也坦言這個節目最擔心的就是溝通問題，「因為我們兩個彼此不同語言，不知道到底要怎麼對話，綜藝節目是要讓大家看得很享受的，觀眾可能1個小時都在看我們比手畫腳，我想開始拍攝後應該會很有趣。」

▲李昇基四度來台舉辦見面會。（圖／記者張一中攝）

除此之外他還有另外一個育兒韓綜《Little Forest小森林》即將在下個月播出，他被問到的時候，竟然先嘆了一口氣後才回答，「已經開始拍了，是前所未聞的綜藝節目形式，平常看不到的我的表情、行動，都可以在裡面看到，但跟小孩一起拍真的很辛苦，也很期待節目會怎麼呈現。」

問他有沒有因此學到哄小孩的秘訣？李昇基皺眉頭笑說，「因為我現在也只錄了一集，我想小孩哭鬧就是要抱抱他吧，一直抱著哄。」主持人笑說：「那現在粉絲都想成為那個小孩了！」他倒是透過節目深刻感受到母親的養育之恩，「這樣一整天抱著小孩，現在感受到媽媽怎麼這麼辛苦、有多麼地愛我。」

▲李昇基全方位發展，但坦言回歸歌壇還需要一點時間。（圖／記者張一中攝）

從電視劇《VAGABOND》、《家師父一體》、《Little Forest》到劉以豪新韓綜，粉絲也關心何時才能等到他發片回歸樂壇？李昇基回應，「一直都有發專輯的目標，因為現在有很多新計畫，因此沒有辦法，但準備好的時候就會大家分享。」

至於適逢出道15周年，被問到新目標，他超誠實回答，「還要再挑戰的項目好像沒有了，現在要做的工作就很多，所以就是將手邊的工作好好的努力去做。」被主持人笑稱根本「宇宙最忙藝人」！