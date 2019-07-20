ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

詞神這樣來的！林夕高中就寫百首詞　磨練30年成功：只有不斷寫

▲▼ 陳奕迅分享練習寫詞方式 。（圖／詠聯文創科技提供、資料照（

▲林夕曾替陳奕迅寫過多首歌曲。（圖／詠聯文創科技提供、資料照）

記者盧薇淩／台北報導

為推廣「認識流行音樂輔助教材」，文化部特別舉辦5場「認識流行音樂種子教師培訓」活動，20日、21日邀請創作經驗超過30年，寫過逾4千首歌詞，兩度獲金曲獎最佳作詞人獎的「詞神」林夕授課，他也分享寫出多首好詞的背後苦功及方法。

林夕從高中就開始寫歌，嘗試拿國外的歌曲填中文詞，把這些當練習，久而久之熟能生巧，練就一身信手捻來的作詞功夫，最快可以1小時內寫完一首歌，被問到哪首歌讓他寫最久？林夕表示：「應該是陳奕迅的《shall we talk》。這首歌磨了11天，因為是一首寫親情、溝通的歌，怕寫的俗套，所以反覆斟酌了很久。」

請繼續往下閱讀...

林夕在課程中分享，想要寫一首感動人心的歌詞，必須要融入生活的經驗，他很感謝過去的工作經驗讓腦力不斷激盪，也豐富自己的生活，創作的題材就更具深度與廣度。想要歌詞具有力量，要著眼於身邊的人事物，用心領悟生活中的每個細節，並挖掘生活中的每個觀察，時刻感受生活帶來的體悟與通達，寫出來的歌詞才能深入而貼近人心。

林夕也鼓勵創作者多運用畫面述說情感，具有畫面感的歌詞將更有想像空間，也使原本平面的文字，能隨歌曲的音符躍然浮現在聽眾腦海中。他說，因為從小就喜歡閱讀，且對中文非常有興趣，剛好中學時港劇正大紅大紫，像是金庸小說改編的《倚天屠龍記》等經典戲劇主題曲都由黃霑、顧家煇等名家所寫，對於他們能只用幾句歌詞就不蔓不枝地把整部小說的意涵表達出來，感到萬分崇拜，非常著迷於這種結合音樂與中文的創作，於是就開始自己練習寫詞。

▲▼ 陳奕迅分享練習寫詞方式 。（圖／詠聯文創科技提供、資料照（

▲林夕分享寫詞練習方式。（圖／詠聯文創科技提供）

一開始依樣畫葫蘆模仿，但以中文歌做為改作的作品會和原作很相似，便轉而尋找西洋或者日本歌的歌本，先照著譜唱，再填上自己的中文詞。從中學開始，林夕就已累積了近三百首歌詞，並持續地參加比賽，直到參加電視台的比賽得獎，才被唱片公司注意並與之合作。

能有「詞神」封號並非一朝一夕，林夕認為填詞的不二法門就是常寫、不斷寫、不停修正，歷經千錘百鍊，才能寫出打動人心的歌詞。他並強調，大學時期為了填詞，還特別自學古典音樂樂理，若作者能有些樂理的基礎，了解每個樂句所代表的情緒，比如太悲傷的文字不適合用在快歌，填詞時會更相得益彰。

創作數量堪稱是華語詞屆第一人的林夕，曾經合作過的歌手多達快700位，且遍及中港台，其中更多的是位天王天后寫歌，其中又以陳奕迅、王菲、古巨基、楊千樺、黎明這5位歌手合作最多，林夕老師表示「合作最多次其實沒有去統計，不過我大概都有寫給他們超過一百首以上。」

他也說，王菲個性最乾脆俐落，只要寫完她就唱；張國榮則是很有默契，也就是作詞者跟歌手之間想的方向一樣。林夕也笑說：「因為有時候我的歌詞涵意比較深，當時這幾位歌手年紀還輕，有時候他們在唱的時候不明白裡面的意義，常常會跑來問我，我如果沒時間解釋，就會跟他們說：『請你相信我，請你真的相信我，把他唱下去，幾年之後你們會有更深刻的體會！』」

小S怒嗆「你也不提早跟我講」　工作人員回嘴...結局神翻轉

推薦閱讀

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

隋棠浴室親吻Tony畫面曝光！　「2歲Lucy亂入」夫妻鬥嘴對話閃爆

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

「胸太重」扯壞泳裝肩帶　隱乳女神阿樂超深V新戰袍

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／任達華被捅刀爆血！　瘋狂男衝上台狂戳5次…他驚恐逃竄

狄鶯護兒嗆爆吳宗憲！　孫鵬補刀撂狠話：我會殺了你

25年沒見過生父！　他查線索追到屏東「終於在豪宅門口相認」…發現驚人背景

子瑜低胸緊身背心「渾圓胸型」全看光！　夯到衣服秒賣完

《棒棒堂》牙膏現況曝光！　「菜市場擺攤維生」…離婚13年愛妻獨養單親2兒

「買可樂」什麼意思？　《我們不能是朋友》破尺度神解對話羞爆！

任達華傳訊求救：找人幫幫我！　車上流血自拍…對話曝光網氣炸

滴妹到底紅什麼？「學歷普又不正」　PTT鄉民激戰...關鍵3點秒殺網紅

梧桐妹曝光美國自家豪宅！　私人泳池旁玩水…大秀美背辣翻

張書豪深夜曝「交往歐陽妮妮」真相！　PO她吐舌私照：我們

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林夕, 陳奕迅, 王菲, 張國榮, 古巨基

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 五月天傳跨年留台北？　演唱會消息曝光...相信音樂回應了　
  2. 任達華手術完成！　經紀公司幫報平安「曝最新傷況」
  3. 余天選舉賣五間房　許效舜選基隆市長老婆開條件支持：不能回家拿錢！
  4. 李昇基拍《VAGABOND》嚇到「史上最累」！求觀眾虔誠跪著看
  5. 詞神這樣來的！林夕高中就寫百首詞　磨練30年成功：只有不斷寫
  6. 3歲兒在家玩「4D人體雲霄飛車」！　林志穎超狂育兒法被推爆
  7. 粉絲喜歡他20年「生病就看節目」　姜虎東哭到哽咽：我算什麼
  8. 任達華醫院急救最新情況！「手術進行中」大批保全看守
  9. 921直升機空中盤旋像戰爭　許效舜20年睡覺不敢關燈！
  10. 王仁甫看到「這玩意」反應無敵大！三人合力也抓不住他

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366