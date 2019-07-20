詞神這樣來的！林夕高中就寫百首詞　磨練30年成功：只有不斷寫

▲林夕曾替陳奕迅寫過多首歌曲。（圖／詠聯文創科技提供、資料照）

記者盧薇淩／台北報導

為推廣「認識流行音樂輔助教材」，文化部特別舉辦5場「認識流行音樂種子教師培訓」活動，20日、21日邀請創作經驗超過30年，寫過逾4千首歌詞，兩度獲金曲獎最佳作詞人獎的「詞神」林夕授課，他也分享寫出多首好詞的背後苦功及方法。

林夕從高中就開始寫歌，嘗試拿國外的歌曲填中文詞，把這些當練習，久而久之熟能生巧，練就一身信手捻來的作詞功夫，最快可以1小時內寫完一首歌，被問到哪首歌讓他寫最久？林夕表示：「應該是陳奕迅的《shall we talk》。這首歌磨了11天，因為是一首寫親情、溝通的歌，怕寫的俗套，所以反覆斟酌了很久。」

請繼續往下閱讀...

林夕在課程中分享，想要寫一首感動人心的歌詞，必須要融入生活的經驗，他很感謝過去的工作經驗讓腦力不斷激盪，也豐富自己的生活，創作的題材就更具深度與廣度。想要歌詞具有力量，要著眼於身邊的人事物，用心領悟生活中的每個細節，並挖掘生活中的每個觀察，時刻感受生活帶來的體悟與通達，寫出來的歌詞才能深入而貼近人心。

林夕也鼓勵創作者多運用畫面述說情感，具有畫面感的歌詞將更有想像空間，也使原本平面的文字，能隨歌曲的音符躍然浮現在聽眾腦海中。他說，因為從小就喜歡閱讀，且對中文非常有興趣，剛好中學時港劇正大紅大紫，像是金庸小說改編的《倚天屠龍記》等經典戲劇主題曲都由黃霑、顧家煇等名家所寫，對於他們能只用幾句歌詞就不蔓不枝地把整部小說的意涵表達出來，感到萬分崇拜，非常著迷於這種結合音樂與中文的創作，於是就開始自己練習寫詞。

▲林夕分享寫詞練習方式。（圖／詠聯文創科技提供）

一開始依樣畫葫蘆模仿，但以中文歌做為改作的作品會和原作很相似，便轉而尋找西洋或者日本歌的歌本，先照著譜唱，再填上自己的中文詞。從中學開始，林夕就已累積了近三百首歌詞，並持續地參加比賽，直到參加電視台的比賽得獎，才被唱片公司注意並與之合作。

能有「詞神」封號並非一朝一夕，林夕認為填詞的不二法門就是常寫、不斷寫、不停修正，歷經千錘百鍊，才能寫出打動人心的歌詞。他並強調，大學時期為了填詞，還特別自學古典音樂樂理，若作者能有些樂理的基礎，了解每個樂句所代表的情緒，比如太悲傷的文字不適合用在快歌，填詞時會更相得益彰。

創作數量堪稱是華語詞屆第一人的林夕，曾經合作過的歌手多達快700位，且遍及中港台，其中更多的是位天王天后寫歌，其中又以陳奕迅、王菲、古巨基、楊千樺、黎明這5位歌手合作最多，林夕老師表示「合作最多次其實沒有去統計，不過我大概都有寫給他們超過一百首以上。」

他也說，王菲個性最乾脆俐落，只要寫完她就唱；張國榮則是很有默契，也就是作詞者跟歌手之間想的方向一樣。林夕也笑說：「因為有時候我的歌詞涵意比較深，當時這幾位歌手年紀還輕，有時候他們在唱的時候不明白裡面的意義，常常會跑來問我，我如果沒時間解釋，就會跟他們說：『請你相信我，請你真的相信我，把他唱下去，幾年之後你們會有更深刻的體會！』」